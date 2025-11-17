Encendido de luces de Navidad en Soria (fecha y actividades)

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La campaña navideña se aproxima y, desde el punto de vista municipal, uno de sus actos más esperados es el encendido de las luces de Soria. Un despliegue de colores y de elementos singulares, entre ellos el gran árbol de Mariano Granados, que ya tiene fecha para su puesta en funcionamiento en un acto que se prevé musical y multitudinario. Será el 5 de diciembre cuando se produzca el evento, una manera de que la ciudad quede ya en situación de Navidad aprovechando el puente de la Constitución.

Todo un reclamo para pasear por la ciudad y animar las compras de la importante temporada para el comercio, en un puente en el que se piensa también en el visitante que pueda acercarse a Soria.

Un año más los adornos de calle de Navidad corren a cargo de la empresa Iluminaciones Ximénez, que en los últimos años ha colocado en Mariano Granados elementos tan significativos como el pino, la gigantesca bola o las estrellas.

El Ayuntamiento tiene ya en marcha varios de los elementos del periodo navideño, mientras se espera los anuncios de otros, como la Casa de Papá Noel o el Zoo de Luz. Por ejemplo, los Soria Bonos o las contrataciones de la pista de hielo y del mercado de Navidad. En cuanto a los descuentos, ahora mismo está en plena inscripción el comercio que desee apuntarse a esta promoción por la que el cliente empadronado cuenta con hasta cuatro bonos de cinco euros, canjeables por cada compra de 20. La campaña comenzará el 1 de diciembre y estará activa hasta el 5 de enero, salvo que con anterioridad se agote la dotación presupuestaria de 250.00 euros. Los no empadronados pueden disfrutar también de dos Soria Bonos.

Este año sí se dan las circunstancias para que haya un mercado de Navidad. Con toda probabilidad las casetas regresarán a la plaza de las Mujeres para ofrecer una diversidad de productos, a diferencia del año pasado cuando el concurso quedó desierto y no hubo instalación. En esta ocasión dos empresas han entrado a la licitación del espacio, de manera que la previsión es que haya mercado. Esto ha sido posible rebajando el canon.

Por último, una empresa se ha interesado por colocar una de las atracciones más esperadas de la Navidad: la pista de hielo que funcionará en la plaza Mayor.