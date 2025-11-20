El ‘Amazon’ soriano echa el cierre tras 5 años por el desplome de las compras

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Compra en Soria llega a su fin». La plataforma de venta on line puesta en marcha por la Federación de Comercio de Soria, FecSoria, echa la persiana, después de cinco años, por falta de demanda, lo que implica unos gastos ya no sostenibles. La propia página web del Amazon soriano se despide de sus clientes. «Después de cinco años dando servicio a los comercios de la provincia de Soria, finaliza un proyecto que ha ayudado a conectar el comercio tradicional con el resto del mundo, y a dar a conocer los productos y servicios de nuestra provincia», reza el portal de productos sorianos que ahora desaparece.

La decisión se adoptó finalmente la semana pasada y se informó a todos los establecimientos participantes, aunque la plataforma llevaba meses herida de gravedad. Únicamente la demanda de productos de alimentación la mantenía viva, una decena de empresas que seguían vendiendo, frente a las 150 que iniciaron el proyecto y que ya no tenían ninguna actividad en la plataforma. Torreznos en particular y embutidos en general, micología, mantequilla... productos típicamente sorianos que tienen mucho mercado.

Desde FecSoria se tanteó a estos establecimientos de alimentación para hacerse cargo del portal, pero nadie dio el paso. También llamaron a las puertas de la Diputación provincial, pero la respuesta tampoco fue positiva, según indican desde la Federación, con lo que el final parecía algo inevitable.

«Cumplió su función y hasta aquí. Nosotros no podemos mantenerlo», manifiestan desde FecSoria, satisfechos por el papel que ha jugado esta plataforma en sus cinco años de existencia con 13.000 productos vendidos y 166.000 euros facturados. Compra en Soria ha posibilitado 3.500 envíos y por su página web han pasado más de 15 millones de visitantes, con picos de hasta 3,9 millones de entradas. «Creemos en ello, en temas de alimentación puede servir», recalcan, y quizá hay una esperanza para ella si alguna de las empresas de alimentación quisiera asumir el sistema.

No ha jugado a su favor la entrada en vigor de Verifactu, un sistema impulsado por la Agencia Tributaria que tiene el objetivo de luchar contra el fraude fiscal e impulsar la digitalización y automatización de los procesos de fiscalidad empresarial. Desde FecSoria reconocen que esta novedad obligatoria es una traba añadida que no ayuda. Verifactu es el sistema de facturación electrónica obligatorio en España, diseñado para garantizar que todas las facturas emitidas sean verificables por la Agencia Tributaria y registradas de forma segura. Su implantación es a partir del 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y el 1 de julio para el resto de empresas y autónomos.

FecSoria recuerda que la creó «con toda la ilusión». Ya estaba en mantillas cuando irrumpió la pandemia y la plataforma hizo una excelente labor permitiendo la venta on line en los momentos en que la movilidad estaba tan limitada. Para muchas empresas ha sido un trampolín que les ha permitido entrar en el mundo digital que ahora siguen aprovechando, aunque ya de forma particular.

Con el tiempo, Compra en Soria ha ido perdiendo efectividad y FecSoria ha optado por no seguir manteniendo una plataforma que utilizan apenas una decena de establecimientos.

La logística requería una persona dedicada a ello para el envío de los productos, sobre todo cuando las compras se realizaban en distintos establecimientos y era necesaria una coordinación de todos ellos para preparar un único paquete, además con los condicionantes que implica la manipulación de productos alimentarios. Igualmente, era necesaria la actualización de la página web, lo que no siempre se llevaba a cabo. FecSoria apunta que muchos de los establecimientos ya no renovaban sus productos en la web ante la falta de demanda que fue haciendo que se abandonara el proyecto.

«Es muy difícil la digitalización cuando hay que competir con las grades plataformas contra las que no hay nada que hacer. El mundo digital no es lo nuestro», añade la Federación de Comercio de Soria, que insiste en defender sus fortalezas, como son la proximidad, la confianza y la calidad de los productos. «Estamos acabando con una forma de vida», lamentan, sobre la sangría de cierres de pequeños comercios, aunque con el espíritu aún luchador: «Lo que tenemos que defender es el comercio de calle». Frente a las grandes plataformas, el Amazon soriano tira la toalla, pero, como indica el mensaje de despedida de su página web, «nos vemos en los comercios de Soria».