El 25N llega a Soria con actos previos, manifestación y el mensaje de '¡Ni un paso atrás!'
Gloria Gonzalo señala que el lema escogido hace referencia al "negacionismo" que "desinforma y desprotege a las mujeres", en particular a las que dudan en pedir ayuda
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se celebrará en Soria con actos previos esa misma jornada, una manifestación y el mensaje '¡Ni un paso atrás!'.
Soria
El Ciclo Feminista de Soria regresa desde el 14 de noviembre con charlas, talleres, teatro y educación afectiva
Heraldo-Diario de Soria
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto a las participantes del Consejo Municipal de la Mujer, ha señalado que el lema escogido hace referencia al "negacionismo" ya que, según ha apuntado,que esta negación "desinforma y desprotege a las mujeres", en particular a las que dudan en pedir ayuda, informa Europa Press.
Soria
La manifestación del 8M parte al grito de ‘¡Que viva la lucha de las mujeres!’
Heraldo-Diario de Soria
Asimismo, Gonzalo, en representación del Consejo Municipal de la Mujer, ha trasladado la invitación a la ciudadanía para participar en la manifestación que saldrá a las 19.30 horas desde la plaza Mayor y que llegará a la plaza de Las Mujeres, donde minutos después se realizará un homenaje a las mujeres asesinadas durante 2025. Un total de 38 mujeres cuyos nombres serán leídos en el acto.
Durante la jornada se hará una instalación denominada 'Deja tu huella contra la violencia Machista', desde las 11.00 horas en la plaza de las Mujeres.
Por otro lado, Gloria Gonzalo ha recordado las 58 denuncias por agresión sexual que se presentan al día en España, un dato que invita a "reforzar la prevención y los recursos", a lo que ha añadido que Soria no es ajena a esta realidad.
"Todos los días son 25N. Es un recordatorio de lo que queda por hacer. Gritaremos ni un paso atrás ni una menos, vivas libres y sin miedo", ha finalizado.