Adjudicada la construcción de la nueva rotonda de la calle Las Casas en Soria

La construcción de la rotonda de la calle Las Casas con el eje de La Tejera-Santo Tomé se acerca. La Junta de Gobierno Local dio ayer el visto bueno a la adjudicación de esta infraestructura pensada para dar mayor fluidez al tráfico eliminando los semáforos actuales y facilitando los cambios de dirección sin tener que desplazarse hasta las rotondas del Espolón o la carretera de Logroño. El alcalde, Carlos Martínez, informó del paso de contratación a favor de la empresa Hormisoria, que realizará la obra con un presupuesto de 393.000 euros más IVA. El plazo de ejecución es de seis meses, según las condiciones del pliego.

A finales del pasado octubre la rotonda recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio, debido a la proximidad de Santo Domingo y la posible existencia de restos de la muralla. La infraestructura proyectada cuenta con radio exterior de 13,25 metros y radio interior de 7,75 metros, con carriles de 5,50 metros, gorjal adoquinado y zona central ajardinada. El plan contempla también el rebaje y recrecido de rasantes según el desnivel existente, la sustitución de firmes y pavimentación de aceras con losas prefabricadas tipo ecoGranic y la instalación de mobiliario urbano siguiendo el modelo Neobarcino. Por último, se incluye la plantación de nuevo arbolado y arbustos aromáticos y ornamentales; y ajustes puntuales de arquetas y servicios urbanos.

Por otra parte, el alcalde explicó que la ampliación del aparcamiento de Doctrina se encuentra ejecutada «al 100%», a falta de la conexión con la infraestructura del mercado. Martínez hizo esta referencia a cuenta de la última certificación de obra, apartado en el que también el órgano de Gobierno acordó el abono de sendas correspondientes a las obras de naturalización del aparcamiento de Los Pajaritos y las calles Fuente del Rey y Doctor Fleming y el arreglo de los caminos de Las Casas y del Polvorín, todas estas actuaciones a cuenta del plan Brera de renaturalizaciones.

La Junta de Gobierno Local adjudicó además dos aprovechamientos maderables en Santa Inés y Verdugal por importes de 90.000 y 19.000 euros. También dio luz verde al nuevo contrato de suministro eléctrico, adjudicado a la empresa Iberdrola por un importe de casi 1,4 millones de euros y dos anualidades.

El órgano de Gobierno aprobó las bases de la convocatoria pública de Premios a Deportistas del Municipio de Soria, dirigidas a deportistas que hayan participado en competiciones federadas de ámbito nacional e internacional durante 2025. La partida destinada asciende a 8.000 euros. Asimismo, dio el visto bueno a las bases de la convocatoria de ayudas a entidades deportivas, orientadas a respaldar la participación de clubes y entidades en competiciones federadas durante el ejercicio 2025 o la temporada 2024/25. La dotación presupuestaria asciende a 88.000 euros.