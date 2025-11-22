La adquisición del resto de Alcántara moviliza 302.000 euros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El alcalde, Carlos Martínez, confirmó el precio pagado por el Ayuntamiento para adquirir el resto que faltaba del palacio de Alcántara: 302.000 euros. La adquisición de produce después de un «tira y afloja, como cualquier negociación», pero dentro de los límites que marcaron en su día los técnicos municipales. El alcalde explicó la intención de que en el pleno ordinario de diciembre, o en uno extraordinario en su caso, se produzca la cesión al Ministerio de Cultura de la casona, ya con el 100% en manos municipales.

Hace unos días el Ministerio de Cultura confirmó que el palacio de Alcántara se convertirá en una segunda sede del Centro Nacional de Fotografía del Banco de España. Nace así un «triángulo cultural» en torno a la plaza de las Mujeres y sus alrededores, compuesto por Alcántara, el antiguo Banco de España y el Centro Cultural Gaya Nuño.

«En paralelo», en el próximo ejercicio se realizará restauración de la muralla de Alberca, recordó el regidor. El anuncio del alcalde en torno a Alcántara se produce al día siguiente de que el Boletín Oficial de Castilla y León publicara la Orden de la Junta que da el visto bueno a la modificación del PGOU del palacio y el antiguo reformatorio.