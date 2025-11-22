Herido un motorista en un accidente de tráfico en el Caballo Blanco

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han atendido en la mañana de este sábado a un motorista, herido en un accidente de tráfico en la rotonda del Caballo Blanco de Soria. Se trata de un hombre de 28 años.

El aviso se ha recibido a las 12.19 horas en la sala de operaciones del servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Al parecer, el joven había sufrido una caída con su motocicleta en la zona de la rotonda, que conecta la capital con Golmayo-Camaretas y da salida hacia numerosas carreteras nacionales.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, desde donde se ha movilizado una ambulancia para atenderlo en el lugar de los hechos.