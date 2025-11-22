Sucesos
Herido un motorista en un accidente de tráfico en el Caballo Blanco
Se trata de un varón de 28 años que ha sufrido una caída
Los servicios de emergencia han atendido en la mañana de este sábado a un motorista, herido en un accidente de tráfico en la rotonda del Caballo Blanco de Soria. Se trata de un hombre de 28 años.
Soria
Sucesos a mediodía: un motorista herido en el Caballo Blanco y un incendio en Navalcaballo
Antonio Carrillo
El aviso se ha recibido a las 12.19 horas en la sala de operaciones del servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Al parecer, el joven había sufrido una caída con su motocicleta en la zona de la rotonda, que conecta la capital con Golmayo-Camaretas y da salida hacia numerosas carreteras nacionales.
Desde el 112 se ha dado aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y al Sacyl, desde donde se ha movilizado una ambulancia para atenderlo en el lugar de los hechos.