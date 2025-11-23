«El eclipse de agosto va a ser un desafío y hemos de estar preparados»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El eclipse solar que se verá el 12 de agosto de 2026 especialmente nítido en Soria supone un desafío, reconoce la presidenta de los hosteleros de la provincia, Beatriz Martínez, tanto para el sector como para las administraciones que han de regular el flujo de, según las previsiones, un millón de personas posibles. Desde la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, preparan ya la logística pero el evento va mucho más allá. Martínez, curtida en el sector como miembro de una empresa familiar, Hotel Virrey Palafox, de amplia trayectoria, asegura que el turismo en Soria pasa por un buen momento y aunque el debe es aún el visitante extranjero, ya se nota mejoría. También en el seno interno: «La hostelería de 12 horas diarias te diría que ya no existe», apunta, a la vez que reclama la Formación Profesional dual para ganar profesionales.

Pregunta. ¿Cómo está el sector turístico en Soria actualmente? ¿Cómo ha ido evolucionando?

Respuesta. Yo creo que el sector está en un buen momento. Ahora mismo la provincia ha desarrollado de una manera interesante el sector turístico, porque hay una gran variedad de empresas, grandes empresas que han venido de fuera, otras, como la mía, que llevan una trayectoria dilatada y que tienen un nivel, que siguen siendo pymes, pero con número de trabajadores importante. Y hay muchas pequeñas empresas en las que quizás está el problema porque, como en toda la provincia, el relevo está en cuestión, porque la despoblación también afecta al sector turístico.

P. ¿Habla de cierre de negocios?

R. Sí, sí, es un mal que está asolando la provincia y también afecta al sector turístico, sobre todo en restaurantes, bares, en pueblos que están perdiendo ese tejido de pequeñas empresas y autónomos que se dedicaban a la hostelería. Si la persona que lo lleva está de baja, no hay una solución que se pueda encontrar fácilmente para poder seguir con el negocio así.

P. ¿Y cómo se ve el futuro?

R. Yo creo que habrá menos empresas, pero más grandes. Ya está pasando en las grandes ciudades, empresas más grandes con varios negocios. Esa es la tendencia ahora mismo. Cuanto más grande eres, más fácil es absorber esos problemas de personal. No es tan complicado como cuando dependes de dos personas. Es así.

P. La falta de mano de obra es un problema crónico, ¿cómo lo está sufriendo el sector?

R. Pues como todos. Estamos haciendo formación en nuestros negocios, porque es uno de los males, que contratas gente que no está formada en esto, que normalmente viene de fuera porque son los que buscan más oportunidades.

P. Pero ya existe una Escuela de Hostelería.

R. La Escuela de Hostelería está bien, hace su formación, pero no es suficiente para todos los negocios de hostelería de la provincia, y encima solo forman en cocina, no hay sala, no hay barra. Entonces se queda un poco escaso. La cocina que sale tampoco les dirige mucho hacia la hostelería. Nosotros venimos reclamando que se introduzca la formación dual en hostelería en la provincia. Está en casi todas las formaciones profesionales, aquí todavía no existe.

P. ¿Lo han trasladado a la Consejería de Educación?

R. Lo hemos tratado en la última reunión que tuvimos con la delegada de la Junta de Castilla y León. Estamos trabajando en ello porque ahora la Escuela de Hostelería está siendo reformada y el plan es que se trabaje un poco más en conjunto.

P. ¿ Ven buenas perspectivas, entonces, cuando terminen las obras?

R. La perspectiva de los recursos humanos es complicada. En esta y en todas las provincias. También es cierto que ha cambiado un poco la mentalidad del trabajo y los hosteleros estamos trabajando bastante en mejorar las condiciones laborales, en mejorar turnos. Es claro, por que si no mejoras las condiciones, no encuentras trabajadores. Es así. La hostelería de 12 horas diarias te diría que ya no existe. Luego de todo hay, como en todos los sectores, pero yo te diría que eso pasó a mejor vida.

P. No son pocos los pueblos que buscan pobladores para hacerse cargo de bares como centro social.

R. En los pequeños pueblos evidentemente es generalizado, porque tener un bar es tener un centro social, es donde se hace la vida. La muerte de un pueblo es cuando deja de tener bar. Y por eso yo creo que los ayuntamientos se esfuerzan en que no pase, que no deje de haber bar, pero es complicado poder vivir de un negocio en un pueblo de 20 habitantes. Es una realidad complicada que o se subvenciona o es difícil, evidentemente.

P. ¿Existen plazas suficientes de alojamiento para la demanda actual?

R. Yo creo que ahora mismo, en la provincia de Soria, el número de plazas hoteleras, de alojamiento en general, ha aumentado muchísimo. Es la ley de la oferta y la demanda y creo que ahora mismo sí que existe un equilibrio más o menos razonable. No conozco a fondo todos los pueblos, sí que sé que hay alguna zona con problemas con la hostelería, pero más con la restauración que con la hostelería en general. El turista cada vez viene más a Soria, el número de visitantes está creciendo. Está claro que ahora mismo hay sitios de la provincia en los que es difícil encontrar una plaza fines de semana.

P. ¿Se nota la competencia de los pisos turísticos?

R. Mientras sea una competencia leal y todos sigamos las mismas reglas, no hay ningún problema. Evidentemente no le puedes poner barreras a algo que es legal y que cumple tus mismas normas. Es un negocio que se ha desarrollado porque hay turistas con otras sensibilidades que igual no cumplen los hoteles y que les ofrecen los apartamentos. Hay que intentar ser más competitivos a la hora de ofrecer lo que lo que la gente pide.

P. ¿Se está consiguiendo esa desestacionalización buscada?

R. Se trabaja mucho para ello y duramente. Hemos sabido, como provincia, situarnos en cabeza del turismo micológico y para eso hay que seguir trabajando, igual que con la trufa. Hay que buscar ese tipo de de nichos que nos hacen diferentes y que nos ayudan a traer público en otras épocas del año. Eso está claro.

P. ¿La escasez de producto micológico este año se ha dejado notar en el sector?

R. Se ha notado que las ocupaciones de este octubre y noviembre han sido más bajas que las de otros años. Yo puedo hablar ahora mismo por mi negocio y diría que un 20% o más. Menos en restauración pero es un mix, porque el que viene a coger también viene a luego a degustar los menús.

P. ¿Temían que pasara esto?

R. Claro, una mala temporada de setas, pues nos afecta, sí.

P. ¿Está preparado el sector para el eclipse del 12 de agosto de 2026 que atraerá a numerosos visitantes hasta Soria?

R. El problema es si están preparados los ayuntamientos, las administraciones. Nosotros desde Asohtur llevamos mucho tiempo insistiendo en eso, en que nos den información de dónde se va a ver, que nosotros somos los que luego la transmitimos a nuestros clientes. Aunque la verdad es que los que han reservado hasta ahora son los que nos dan a nosotros la información, porque son gente que saben mucho de esto. Por eso vienen y han reservado con años de antelación. Pero yo creo que va a ser complicado, sobre todo para abastecimientos, transportes... Vamos a tener atascos y para eso no sé si estamos preparados. Creo que están trabajando en ello pero parece que la dimensión va a ser muy enorme. Ninguno nos hacemos a la idea. No sé cómo vamos a gestionar ese momento, la verdad. De noche, va a haber que subir a las montañas a verlo y va a ser todos a la vez. A ver cómo lo hacemos.

P. ¿Qué tal van las reservas?

R. El que no lo tiene reservado es porque no lo ha querido vender todavía. Quedan plazas, evidentemente, pero la demanda es grande.

P. Y lo que temen es la logística de los movimientos del turista.

R. Si están hablando de un millón de personas en la provincia de Soria, es que eso es complicado. Aparcamientos, supermercados, por supuesto bares y restaurantes, hoteles, todo. Es que el volumen del que están hablando es brutal.

P. ¿Como sector, piensan en cómo gestionarlo, cómo dar de comer a toda esa gente?

R. Nuestros negocios son limitados. Puedes coger las reservas, intentar dar la información, pero nosotros poco más podemos hacer. Estar preparados logísticamente para intentar dar un servicio rápido, pero nada más. Las administraciones han de regular, estar preparados, habilitar zonas de aparcamiento en los pueblos, preparar recogidas de basuras, etc. Eso es lo mínimo para que la gente que va a aparcar en un sitio donde se va a ver no tire la basura en cualquier sitio... Y luego regular igual los flujos en un pueblo, por aquí se va a subir, por aquí se va a bajar, en las carreteras. En eso están trabajando. Nosotros ahí tenemos el apoyo, pero mucho más no podemos hacer.

P. ¿Va a ser un antes y un después para el turismo de esta provincia el eclipse?

R. Bueno, yo creo que va a ser una cosa puntual y ya está. Seguramente habrá gente que descubra Soria en esos momentos, pues sí, que volverá, también, pero no sé hasta qué punto eso te va a ofrecer una visión de lo que es Soria, porque si va a haber tanta gente, no tengo muy claro cuál va a ser la repercusión a posteriori.

P. Supone un desafío.

R. Sí, sí, supone un desafío no solo para esta provincia, para toda la franja donde se va a ver, con unos volúmenes tan enormes que es difícil hacerse una idea.

P. ¿Qué cree que le falta al turismo de esta provincia? ¿Promoción?

R. Yo creo que sí hay, las cosas se están haciendo bien, pero igual se podría dar algún salto más. Lo que tenemos ahí en el tintero es conseguir que el turismo extranjero pase de Burgos, Segovia, Salamanca y llegue a Soria. Aunque eso es complicado, frente a ciudades tan emblemáticas de Castilla y León como Burgos y su catedral, que es Patrimonio de la Humanidad. Quizás con rutas como el Camino del Cid, ese tipo de productos funcionan muy bien para los extranjeros que vienen en temporadas bajas y con tiempo para hacer cicloturismo, por ejemplo. Se está trabajando en darnos a conocer y creo que se va consiguiendo, hay cada vez más turismo extranjero.

P. Soria va a perder una estrella Michelin por la marcha de Óscar García a sus orígenes.

R. Bueno, las estrellas Michelin son un escaparate importante para cualquier negocio, pero es una decisión personal de Óscar, porque también la presión que te pone una estrella Michelin es complicada y yo reconozco la valentía de Óscar en decir, mira, yo hasta aquí he llegado y ya está. Pero creo que en la capital y en la provincia hay negocios de sobrada calidad como para dar el servicio que buscamos. Es verdad que una estrella Michelin te da caché, pero tampoco hay tantísimo público que busque solo la estrella, sino comer bien y para eso hay muchos establecimientos en la provincia.

P. ¿Cómo se presenta la Navidad? ¿Hay cambio de tendencias, cada vez se va más a los restaurantes? ¿Cotillones?

R. Sí, la tendencia es clara, la gente cada vez cocina menos en casa y sale más. Todavía nos cuesta pero sí que es verdad que esa tendencia se va viendo, sobre todo en los grandes hoteles que organizan ese tipo de eventos y que sí que plantean pasar una Navidad, Nochevieja en familia, dentro del hotel y con todos los servicios. Y también es verdad que los restaurantes cada vez ven más la tendencia de que la gente sale incluso en Navidad.

P. ¿Cómo van las reservas para estas Navidades?

R. Ahora mismo estamos más en el puente de diciembre y en las cenas de trabajo de Navidad. Este puente funcionará porque este año no ha habido ninguno y yo creo que la gente sí que tiene ganas de salir. Aunque es de los que más cuesta llenar por su proximidad a la Navidad. Y de las cenas navideñas, es una tradición que perdura porque la gente sí que busca salir a cenar con los compañeros de trabajo o con amigos previamente a la Navidad. Y cada vez lo preparamos antes. Ya todos los restaurantes están haciendo sus menús de Navidad e igual que ponemos el árbol cada día antes, pues esto también.