Soria prevé colgar el ‘completo’ en el turismo rural durante el puente de diciembre y en Navidad

La Asociación de Turismo Rural de Soria, Tursoria, es «optimista» con las previsiones de ocupación del cierre de año esperando colgar el cartel de ‘completo’ en los alojamientos rurales de la provincia sobre todo en las fechas destacadas del mes de diciembre como el puente de la Inmaculada y las Navidades donde la tendencia ha cambiado y cada vez son más las familias que apuestan por juntarse en una casa rural para pasar estos días tan señalados.

Así lo explica la vicepresidenta de la asociación, Cristina Lenguas, que indica que hay zonas «con gran atractivo turístico como Pinares que suelen estar llenas siempre y han trabajado bastante bien durante el mes de octubre» a pesar del tropezón micológico ya que las lluvias han llegado tarde y el tirón de las setas no se ha notado como otros años durante estas fechas otoñales. A pesar de ello, asevera Lenguas, «el buen tiempo y la ausencia de lluvias que han evitado el florecimiento de las setas han compensado la ocupación y sí se han producido reservas de fin de semana». Sí se ha notado, sin embargo, que otros años «hemos detectado turismo micológico entre semana, gente que ocupaba los alojamientos rurales fuera del fin de semana con el objetivo de que hubiera menos gente en el monte», explica Lenguas. Eso, evidentemente, este año no se ha producido.

Pero, repite la vicepresidenta de la agrupación soriana, «a pesar de la ausencia de este turismo micológico por la ausencia de precipitaciones y, por ende, la ausencia de hongos y setas en los bosques sorianos, el buen tiempo ha equilibrado la ocupación durante los fines de semana».

En el horizonte queda ahora diciembre, un buen mes para el turismo rural soriano ya que los propietarios de estos alojamientos suelen colgar el cartel de ‘completo’. De hecho, avanza Lenguas, «ya hay muchas reservas cerradas para estas fechas en muchos establecimientos sorianos», sobre todo en el puente de diciembre y en Navidad. Este año los días festivos son el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre por lo que «hay por delante un puente interesante con varias jornadas que, sin duda, va a animar la ocupación».

En cuanto a Navidad, «la demanda es grande», asegura Lenguas. En este caso, además, desde Tursoria observan la particularidad que «a los visitantes les da un poco igual en qué pueblo o comarca esté localizado el alojamiento, lo importante es que la casa guste a la familia y cuente con las prestaciones que necesitan en cuanto a número de habitaciones». Al buscar para estas fechas, el visitante «no filtra por un pueblo concreto, sino por las necesidades que tiene la familia en cuanto a la casa que está buscando». En este caso, apunta, «lo importante no es hacer turismo sino juntarse la familia en un espacio en el que puedan estar todos, cómodo y atractivo». Por otra parte, asevera Lenguas, al hablar de Navidad «hablamos tanto de Nochebuena como de Nochevieja». Está claro que «la tendencia ha cambiado. Antes las familias se reunían en casa de los abuelos pero ahora se llevan a los abuelos a las casas rurales» por eso las reservas se realizan en ambas fechas.

Por último, Lenguas destaca que «durante los meses de octubre, noviembre y diciembre , y de la mano de la Diputación, hemos lanzado una serie de cuñas publicitarias radiofónicas en Madrid». Una acción publicitaria, indica, «que siempre se nota. Es importante que se escuche el nombre de Soria en una ciudad como Madrid, con tantos turistas potenciales y que está tan cerca de Soria».