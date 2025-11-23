Soria reduce un 75% los ingresos en bebés gracias a la inmunización frente a la bronquiolitis

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Es la tercera campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías en bebés, que arrancó el pasado 1 de octubre y hasta la fecha son 306 los pequeños que ya han recibido la dosis en Soria, lo que supone el 94% de los nacidos entre abril y septiembre y del 100% de los de octubre y noviembre, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Sanidad. Una protección que ha permitido reducir la incidencia «de forma radical», asegura Marisa Serrano, jefa del Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

Porque hasta que llegó el anticuerpo monoclonal nirsevimab la bronquiolitis era la principal causa de ingreso hospitalario en menores de 12 meses. De hecho, recuerda Serrano que tras la pandemia por Covid se registró una campaña «inusualmente elevada» de bronquiolitis con 75 pequeños ingresados, y un tercio fueron derivados a unidades de cuidados intensivos. En la pasada (2024-2025) ingresaron 19 menores de dos años y sólo uno tuvo que ser trasladado a la UCI de Burgos. Y desde el inicio de la nueva campaña, el 1 de octubre, sólo ha ingresado un lactante en Soria.

Antes de nada hay que saber que sólo se puede tener bronquiolitis una vez en la vida, la primera. Se trata del primer episodio de infección respiratoria de vías bajas, con una afectación de los bronquiolos (de ahí el nombre), en menores de dos años de origen vírico, y sobre todo registra un pico más importante entre los pequeños de entre dos y seis meses. La causa es el virus respiratorio sincital (VRS), que produce infecciones respiratorias en su temporada de transmisión, durante los meses de octubre a marzo. Aunque hay otros virus que causan bronquiolitis, el VRS es el más agresivo. En menores de cinco años ocasiona numerosas consultas en atención primaria, urgencias y hospitalizaciones. A partir de entonces, si aparecen otros episodios similares, se pasan a llamar bronquitis, con un manejo y tratamiento diferente.

La mayoría de los niños presentan síntomas leves, mucosidad nasal, febrícula, tos leve; pero a veces puede causar infecciones de las vías respiratorias inferiores, ocasionando el 80% de las bronquiolitis y neumonías, lo que puede ser grave para los lactantes, especialmente para aquellos menores de un año. De hecho, el 95% de los niños y niñas que ingresan en el hospital por una bronquiolitis por VRS son lactantes a término sanos, sin ningún tipo de enfermedad de base ni otra causa predisponente.

Fue en el año 2022 cuando se registró una campaña «inusualmente elevada» de bronquiolitis con 75 menores de dos años que tuvieron que ser ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de Soria. «En noviembre, diciembre y enero cada día ingresaban tres o cuatro niños», constata Serrano. Además, se complicaron 24 casos que fueron derivados a unidades de cuidados intensivos. «La UCI de Burgos se colapsó y se trasladaron seis niños al hospital Miguel Servet de Zaragoza y otro al Clínico de Valladolid», añade la pediatra.

Lo vincula directamente con el Covid, dado que el año anterior nadie se había inmunizado al llevar mascarillas. «Se comprobó que en Australia, justo después del Covid hubo un pico de VRS bestial, y después llegó aquí. Fue anormalmente raro. Equiparamos lo que hacía el Covid, que lo trastocó todo, con lo que pasaba con los pequeños y el VRS».

Serrano recuerda que ese invierno pilló a los bebés de menos de seis meses muy vulnerables, sin olvidar que los menores de dos años tampoco habían tenido contacto por las mascarillas.

La inmunización frente al VRS se realiza en los niños nacidos entre el 1 de octubre y hasta el 31 de marzo en el hospital al nacimiento antes del alta, explica Elena del Vado, jefa del Servicio Territorial de Sanidad, mientras que los niños nacidos entre el 1 de abril al 30 de septiembre reciben la inmunización en su centro de Atención Primaria una vez comienza la campaña, el 1 de octubre. «A estos bebés su enfermera les cita para recibir la inmunización».

Así, este año 2025 entre el 1 de enero y el 31 de marzo, dentro de la campaña 2024-2025, la cobertura ha sido del 97,6%. Desde el 1 de abril hasta ahora se han inmunizado 306 pequeños frente al VRS, el 94% de los nacidos hasta septiembre y el 100% de los nacidos en octubre y noviembre. No obstante, Del Vado explica que a los pequeños de abril a septiembre puede que todavía no se les haya citado a la consulta de su enfermera, de modo que habrá que esperar a final de año para conocer la cifra definitiva, por lo que parece más que probable que aumentará la cobertura.

Cabe recordar que en 2023 en Soria la cobertura fue del 94,64% de los niños nacidos ese año, mientras que al año siguiente se elevó al 96%. Además, en campaña se inmunizan más bebés, el 98,06% entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Esto obedece, como se ha mencionado antes, a que los nacidos a partir del 1 de octubre, una vez comienza la temporada VRS, reciben el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y para los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la campaña, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o en el centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab, y que cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.