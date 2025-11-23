Soria resiste con 25 hectáreas forestales quemadas por 138.000 en la Comunidad

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Aunque Soria tenga fama de que 'no hay incendios forestales', lo cierto es que los hay por docenas a lo largo del año. Pero sea por gestión forestal, por usos tradicionales, por concienciación social, por condiciones ambientales o por mezcla de todas ellas, lo cierto es que sigue arrojando cifras envidiables para otros muchos territorios. La última es la estadística de la Junta de Castilla y León en la materia entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este 2025.

La provincia supone en 10,94% de la superficie de toda Castilla y León en general y un 14% en el plano forestal. Los fuegos en Soria han supuesto en lo que va de año menos del 0,02% de superficie afectada en el global de la Comunidad, concretamente el 0,018%. Por mostrarlo de una manera más gráfica, sólo una de cada 5.500 hectáreas forestales que han ardido en Castilla y León estaba en Soria.

En total y siempre según los datos oficiales más actualizados de la Junta, en Soria ardieron en los 10 primeros meses del año 24,96 hectáreas forestales propiamente dichas. Han sido 11,35 de superficie arbolada, 3,13 de matorral y monte bajo y 10,48 de pastos. Todo ello se reparte en 47 incendios forestales aunque con matices. Solo uno superó las cinco hectáreas, cuatro se quedaron entre 1 y 5 hectáreas y los 42 restantes no pasaron de la hectárea, considerándose conatos. Es el 89,36% del total y dice mucho de condiciones, detección y extinción.

Valladolid, con menos superficie forestal, pasa de las 140 hectáreas quemadas. Burgos, provincia 'hermana' en muchos aspectos de la gestión forestal, no queda lejos de las 200. Y en Zamora, León o Salamanca el año ha sido aciago y se cuentan por miles en cada caso, lo que destaca aún más la estadística soriana. De hecho, Castilla y León sumaba hasta el 31 de octubre 138.509,35 hectáreas forestales quemadas, una cifra que puesta junto a las menos de 25 de Soria es elocuente. Redondeando, han sido 45.600 hectáreas de arbolado, 65.900 de matorral y monte bajo y 27.000 de pastos.

Las graves situaciones vividas sobre todo en el oeste de Castilla y León han llevado a este 2025 a ser el peor año de la década. El cómputo de la Junta de Castilla y León hasta ahora ostentaba este mal dato 2022 con 77.595, pero hubo años más tranquilos en los que no se llegó a las 5.000, caso de 2018, 2023 y 2024.

Aunque ha sido un año difícil, Soria ha mejorado sus cifras. Sólo en la campaña de riesgo alto del pasado año -de junio a septiembre- ardieron en 58 incendios casi 40 hectáreas de superficie forestal a las que se sumaron cerca de 90 de agrícola.

Las estadísticas oficiales y públicas desgranan también los grandes incendios forestales, aquellos que han superado las 500 hectáreas de superficie, y en los que obviamente Soria no aparece. En Castilla y León han sido 23 en lo que va de año y las condiciones climatológicas de estas fechas invitan a pensar en que será la cifra definitiva. Con los graves sucesos de la zona oeste, se alzaron muchas voces señalando la intencionalidad de los mismos, cosa extraña en la provincia. Sin embargo los datos dejan matices. En estos incendios forestales más duros la «causa probable» siete han sido intencionados, dos reproducciones, uno accidental y dos figuran con origen desconocido. La causa probable más repetida es por «rayos», que aparecen detrás de 11 grandes incendios forestales. Y en Soria también caen rayos.

Esta distribución de causas invita a pensar en que detrás de los buenos datos de la provincia no sólo hay un mayor civismo, sino además otros muchos factores que contribuyen prevenirlos, detectarlos a tiempo y extinguirlos con celeridad para evitar situaciones por desgracia comunes a otros territorios.

La despoblación, muchas veces señalada como causa de grandes incendios forestales, en Soria es acuciante hasta el punto de ser la provincia menos poblada de España. Las penas para quienes provocan incendios en Soria son iguales a las de León o Zamora. Las leyes son comunes a otros muchos territorios de Castilla y León y del resto de España. Hay un ‘algo más’ que diferencia a la provincia en este aspecto, y que puede comenzar con una climatología distinta que también condiciona la vegetación, pero que sin duda se cimienta en factores humanos.

De hecho ya hay un término acuñado para la gestión forestal de la provincia que en los últimos tiempos se ha extendido como ejemplo de buenas prácticas: el ‘modelo Soria’. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, hablaba en septiembre en una reunión de la Mesa Interprofesional de la Madera de la necesidad de implantarlo en el oeste de la Comunidad. Implicación social, aprovechamientos tradicionales y económicos y una cultura en el que el monte se siente como propio se traducen en datos.