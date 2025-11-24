El hielo y la nieve paralizan en Soria una producción micológica tardía y escasa

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La nieve y los hielos de los últimos días suponen la puntilla para una campaña micológica de otoño que despertó tarde y que está dejando escasos registros de las especies culinarias más conocidas. Una temporada “rara” a nivel general en Soria y en toda Castilla y León, pero que todavía deja esperanza porque el suelo forestal todavía está templado tras un otoño de temperaturas suaves.

Los expertos constatan que las fructificaciones de Boletus grupo edulis y Lactarius grupo deliciosus han sido muy escasas este otoño, puntuales y casi testimoniales en una campaña rara a nivel general por la falta de lluvias entre agosto y octubre, y temen que pueda paralizarse la producción si continúan las heladas. Fernando Martínez Peña, investigador del INIA-CSIC y director del Instituto Micológico Europeo (EMI en sus siglas en inglés), sostiene que estos últimos días “las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, han sido bajas, con heladas moderadas que no favorecen el desarrollo de las setas y pueden detener su crecimiento o incluso dañar sus paredes celulares”. No obstante, explica que “el suelo forestal todavía está relativamente templado pues veníamos de un otoño suave en cuanto a temperaturas”, de modo que todavía podría haber esperanza para que continúe la producción.

De hecho, cree que “si llegan nuevos y recurrentes frentes de lluvia y se templan las temperaturas podríamos seguir viendo fructificaciones puntuales de hongos saprobios como la seta de cardo, macrolepiotas, lepistas o champiñones, entre otros”. Sí teme que “en el caso de los hongos micorrícicos como Boletus grupo edulis o Lactarius grupo deliciosus lo tendrán mucho más difícil dado que viven asociados a los árboles y la fructificación depende de factores más complejos y no sólo de la humedad y la temperatura”.

El problema es que “estamos a finales de noviembre en Soria y lo normal es que las temperaturas sean frías a partir de ahora”. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a señalar heladas a partir del miércoles, lo que no contribuye a mejorar la situación.

Para este investigador del INIA CSIC “todo apunta que será una de las peores campañas de los últimos 30 años, al menos, desde que iniciamos en 1995 los inventarios de producción micológica en las parcelas de investigación de Pinar Grande”.

A su juicio, esto ha sido, en gran medida, consecuencia de las anomalías de precipitación habidas en agosto, septiembre y octubre. “Según Aemet durante estos meses se registró menos del 25% de precipitación de lo normal en las principales zonas de producción micológica de Soria. Igualmente, las temperaturas medias fueron entre 1 y 1,5 grados más altas de lo normal”.

Los técnicos del área de micología del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), que realizan el seguimiento de los inventarios en las parcelas de Pinar Grande y Pinares Llanos, sí han visto “algo más de producto, pero de especies no comestibles”, además de macrolepiotas y setas de cardo. “Ningún níscalo ni boletus en las parcelas de estudio, aunque sí se han registrado producciones en algunas zonas puntuales”.

Coinciden en que las heladas no favorecen a la fructificación porque se puede pausar, aunque no se atreven a señalar que se paralizaría del todo hasta dar por finalizada la campaña, precisamente porque es “muy rara a nivel general”.