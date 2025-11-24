Los juzgados sorianos registran cerca de 400 demandas de cláusulas hipotecarias

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las demandas de las cláusulas abusivas hipotecarias no cejan en los juzgados de Soria. Si bien han descendido las cifras, después del aluvión del pasado 2024, cuando se superaron las 1.300, todavía existe una alta litigiosidad en la reclamación de los gastos de la tasación de la vivienda, el registro, el notario o la gestoría, además de las comisiones de apertura y una modalidad que ha tomado mayor presencia, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, IRPH, un valor alternativo al euríbor que igualmente está dando trabajo en los tribunales por su potencial abusividad.

A cierre del pasado mes de octubre, ya eran 390 las demandas presentadas contra los bancos por los gastos derivados de la formalización de hipotecas. Concretamente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Soria, que es sobre el que recaen todas las acciones derivadas de estos asuntos civiles.

«Están entrando ya menos», aseguró, en comparación con el año pasado, el abogado César Folch, uno de los especialistas en esta materia en la provincia, quien apuntó que se han introducido novedades con la entrada en vigor de la nueva ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor en abril de 2025.

El cambio más significativo es la obligatoriedad de intentar resolver conflictos a través de los MASC, medios adecuados de solución de controversias, una mediación extrajudicial para tratar de solucionarlo sin llegar a los tribunales. En el caso de las cláusulas hipotecarias, pasa por realizar una reclamación a los bancos más exhaustiva de lo que se hacía hasta ahora, con mayor documentación y especificando las cantidades que se reclaman. No deja de ser un mero trámite porque, por lo general, las entidades bancarias mantienen la misma respuesta y el caso acaba en el juzgado.

En la provincia de Soria, únicamente una de ellas accede al pago en esa primera reclamación extrajudicial, el resto no lo hace, e incluso llega hasta el Tribunal Supremo para recurrir sentencias sobre las comisiones de apertura, lo que hace que se demore mucho más en el tiempo la conclusión definitiva en esta materia en concreto. Folch indicó que, sólo en su caso, son medio centenar de recursos de las comisiones de apertura los que están pendientes en el Supremo, pero son más de una docena de abogados los especializados en estos asuntos en Soria.

El hecho de que no exista un plazo límite para reclamar esos gastos hipotecarios hace que la cascada no termine. No importa cuándo se formalizó la hipoteca, siempre que sea anterior al año 2019, que es cuando entró en vigor la nueva ley hipotecaria y los bancos ya no repercutían en el consumidor dichos gastos, declarados como abusivos en 2015 por el Tribunal Supremo.

El plazo que sí obliga para ir al juzgado es el de los cinco años desde que se realiza la reclamación extra judicial al banco. Folch afirmó que la moderación en las cifras de demandas puede responder ya a que cada vez quedan menos casos de afectados, aunque sigue habiendo quien decide, después de años, dar el paso al juzgado y reclamar lo que el Supremo dijo en 2015 que les corresponde.

En lo que respecta a los gastos de la tasación de la vivienda, el registro y el notario, la devolución del dinero es del 100%, y respecto a los de gestoría del 50%, siempre que la sentencia sea favorable al cliente, que es lo que ocurre prácticamente en todos los casos. La mayoría de los bancos siguen el trámite judicial y recurre ante la Audiencia Provincial, que también ha visto crecer mucho su actividad en civil debido a esta materia de cláusulas abusivas.