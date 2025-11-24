La Inspección de Trabajo de Soria recauda 1,3 millones de euros hasta octubre

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Durante los diez primeros meses del año, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria ha recaudado un total de 1,3 millones de euros por las 430 infracciones registradas que han conllevado sanción. Así se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El año pasado el importe recaudado ascendió a 1.523.471 euros por lo que es probable, con dos meses por delante todavía por cerrar el año, que las cifras se equiparen a finales de este 2025. Así lo indica la jefa de la Inspección en Soria, Paloma Ibáñez, que apunta que los sectores más infractores en la provincia son la construcción y el transporte. Y es que, destaca, «en materia preventiva la construcción tiene muchos riesgos».

De las 460 infracciones registradas en 2025, el apartado peor parado es el que se refiere a la Seguridad Social con 267. Este apartado, indica la jefa de Inspección en Soria, «corresponde a falta de alta de algún trabajador, si la empresa no comunica las bases de cotización a la Tesorería, alta o bajas de trabajadores fuera de plazo, incompatibilidad del puesto de trabajo al tener alguna prestación...». Le sigue el capítulo de relaciones laborales con un total de 89 infracciones durante los primeros 10 meses del año. En 2024 fueron 126. En este punto, asegura Ibáñez, «encontramos supuestos referentes a la contratación como, por ejemplo, contratos a tiempo parcial con un tiempo declarado que es inferior al tiempo que realizan los trabajadores o incumplimientos en materia salarial».

En tercer lugar se sitúa el apartado de Seguridad y Salud con 55 infracciones en 2025 y 75 el año pasado seguido de las infracciones que competen al capítulo relacionado con Empleo y Extranjeros con 40 sanciones este año y un total de 62 el año pasado. El capítulo con menos infracciones es el que tiene que ver con otras actuaciones con nueve infracciones en los diez primeros meses de 2024 y 23 el año pasado. Evidentemente, todas las cifras de 2025 son a falta de registrar los datos de los meses de noviembre y diciembre por lo que, de momento, no puede realizarse una comparativa anual real aunque los datos sí arrojan una idea de cuál es el comportamiento en cada una de las materias de Inspección del Trabajo.

En el apartado de Seguridad Social, la Inspección mantiene una estrecha colaboración con las entidades gestoras del sistema (TGSS, INSS, SEPE) y con la Agencia Tributaria, para el control de cotizaciones, falsos autónomos, encuadramientos indebidos y el seguimiento de los compromisos de mantenimiento de empleo asociados a los ERTE.

Precisamente, llama la atención este año el incremento del importe de las infracciones en Seguridad Social ya que este año ya se han recaudado 614.978 euros frente a los 470.316 euros del año pasado con dos meses contabilizados menos. En segundo lugar se sitúan las infracciones en materia de Empleo y Extranjeros con 369.194 euros en 2025 frente a los 522.224 euros recaudados en 2024. Le sigue el apartado de Seguridad y Salud con 215.435 euros recaudados en los diez primeros meses del año frente a los 245.569 euros del año pasado. El capítulo de Relaciones Laborales con 108.298 euros recaudados en 2025 se sitúa en cuarto lugar (175.089 euros en 2024) y cierra la lista el capítulo de otras actuaciones con 29.259 euros registrados hasta octubre de 2025 muy por debajo de los 110.273 contabilizados en 2024 lo que se traduce en una mejor respuesta de las empresas al requerirles información y colaboración al abrirse una actuación. En general, subraya Ibáñez, «las empresas son colaboradoras».

Las infracciones más numerosas tienen que ver con «prevención de riesgos en condiciones materiales con maquinaria o incumplimientos de caída en altura como falta de barandillas, por ejemplo. En materia laboral destacan los incumplimientos con el tiempo de descanso del trabajador mientras en Extranjería las más numerosas son los trabajadores sin permiso de trabajo. En Seguridad Social destaca la falta de alta del trabajador», explica Ibáñez.

En lo que se refiere al apartado de procedimientos abiertos, entre enero y octubre se han abierto 3.766 actuaciones de las que, finalmente, 460 han terminado en multa económica. En 2024 fueron 3.080 las actuaciones abiertas con 499 infracciones. En este punto, llama la atención que a pesar de faltar dos meses para concluir el año las actuaciones en materia de Seguridad y Salud de 2025 superan ya en casi 700 a las de 2024. La explicación está en que este año se ha incorporado un nuevo subinspector de Seguridad y Salud que se traduce en que los procedimientos abiertos se han duplicado ya que en 2024 fueron 864 y en 2025 ya son 1.624. El resto de cifras no son tan llamativas a pesar de que en el apartado de relaciones laborales también se ha experimentado un incremento ya que en los diez primeros meses del año se han abierto 488 actuaciones frente a las 456 de todo el ejercicio 2024.

En el capítulo de empleo y extranjeros hasta octubre se han abierto 70 procedimientos frente a los 106 de 2024. En materia de Seguridad Social este año ya se contabilizan 1.466 actuaciones frente a 1.520 de 2024 mientras que 118 corresponden al apartado ‘otras actuaciones’ en 2025 frente a 134 el año pasado. Este apartado, explica Ibáñez, «se refiere, sobre todo, a obstrucciones, es decir, cuando las empresas no nos aportan la documentación o no identifican a los trabajadores».

Por último, a fecha 1 de noviembre de 2025, se contabilizaban 238 expedientes abiertos en materia de Seguridad y Salud, 224 en Seguridad Social, 140 en Relaciones Laborales y 8 en Empleo y Extranjeros que arrojan un total de 610. Unas cifras que, asevera Ibáñez, «van cambiando cada día».