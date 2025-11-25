El inversor de Losán plantea una inyección al grupo de 30 millones

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La empresa interesada en el Grupo Losán, Mabesal, propone un plan de negocio hasta 2036 en el que invertirá 30 millones de euros, cinco de ellos los abonará durante la primera quincena del mes de diciembre y deja otros cinco para la primera quincena de enero. El resto, un millón al mes durante veinte mensualidades hasta hacer efectiva la inversión de 30 millones de euros. Así lo dio a conocer la dirección de la planta soriana al comité de empresa hace unos días, mientras espera la firma definitiva de la compra.

Hoy los representantes de los trabajadores se vuelven a reunir con la dirección de Losán para ver si ya hay perspectivas de futuro para una plantilla desencantada y desmotivada, que sigue sin cobrar la nómina del mes de octubre. Además, el comité quiere saber si en diciembre continuará el permiso retribuido, dado que el de noviembre finaliza esta semana.

Hace unos días Losán explicaba al comité de empresa de Soria que el nuevo inversor, la empresa Mabesal con sede en Valencia había presentado un plan de negocio a diez años, que estaba pendiente de detallar unas cuestiones técnicas a petición del SEPI y los acreedores. Según Losán eran unas cuestiones menores y esperaba que se solventara pronto.

Entre los acuerdos a los que al parecer ya se había llegado era para la primera quincena de diciembre, cuando el grupo inversor podría inyectar en el Grupo Losán cinco millones de euros, más otros cinco que previsiblemente llegarían en la primera quincena de enero, completando así los 10 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales(SEPI)en principio les exige a los inversores para seguir adelante con la operación. Y el resto, hasta los 30 millones comprometidos por Mabesal, se irían pagando mensualmente, es decir, un millón de euros durante 20 meses.

Además, se les ha informado de que el Grupo Losán ha solicitado tres meses de moratoria en el pago de la deuda, una deuda que debería empezar a pagar el día 1 de enero. Todo esto a la espera de tener el visto bueno de la banca y los acreedores.

Mientras tanto los trabajadores de Tableros Losán en Soria alzaron hace unos días la voz para exponer públicamente su «cansancio» ante una situación que, según señalaron en nota de prensa, se prolonga más de un año sin una perspectiva clara de salida.

La plantilla recordaba que ha atravesado sucesivos ERTE, además de un ERE ejecutado que supuso la salida de 46 trabajadores, y que en la actualidad se encuentra en una fase de inactividad productiva bajo un permiso retribuido que mantiene a «decenas de familias en un estado de incertidumbre permanente».

Los empleados insistían a través del comunicado en que su única intención es poder recuperar una rutina laboral diaria, volver a producir y generar facturación para restablecer la estabilidad en el pago de las nóminas y de los acreedores, y así alcanzar un escenario normalizado para todos.

A raíz de la última reunión con el comité la dirección de Losán comunicó que espera que la SEPI y la banca se decidan sobre el futuro inversor del grupo, Maderas Benigamin SAU (Mabesal), empresa con sede en Valencia y para la que ya está trabajando la planta de Villabrázaro en Zamora, en tres turnos y mediante el régimen de subcontratación. Y mientras tanto, los 80 empleados de la fábrica soriana siguen con permiso retribuido todo el mes de noviembre, que de no firmarse la compra podría continuar en el mes de diciembre.

Recordaban que la empresa mantiene 51 trabajadores en Tableros Losán y 29 en el aserradero, y lamentaron que «ni el Ayuntamiento ni la Diputación hayan mostrado interés por conocer de primera mano la realidad diaria de la plantilla». Un silencio de las administraciones locales, provinciales y regionales que consideraron «inaceptable» porque, pese a las declaraciones de apoyo y los gestos públicos, no se ha producido una implicación real.

En cuanto al futuro inversor, el año pasado Melarco Honding Limited se hizo con Mabesal SAU, y desde junio de este año posee el 100% de las acciones con un empresario ucraniano como administrador único de esta empresa que en la planta de Valencia cuenta en la actualidad con 110 empleados. Según los últimos datos que ha facilitado al registro mercantil, las ventas de 2023 fueron de 3.181.823,36 euros, con pérdidas de 817.734,50 euros. También refleja el registro mercantil una evolución desfavorable de la facturación, que pasó de 7,8 millones en 2021 a los 3,18 millones dos años después. No obstante, en 2023 contaba con un capital social de 847.426,92 euros y un activo total de 7,2 millones de euros. Todo esto antes de que la empresa fuera adquirida por Melarco Honding Limited, ya que desde noviembre de 2024 figura como sociedad unipersonal, con Oleksandr Zvarych nombrado administrador único el pasado 9 de abril.