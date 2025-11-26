Soria bate el récord de daños por pedrisco de la década con 11 millones

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Las tormentas de pedrisco, lluvias torrenciales o persistentes y el viento han arrasado en Soria más de 82.400 hectáreas siniestradas por las que los agricultores han percibido una indemnización que supera los 11 millones de euros, y marca el récord de los últimos diez años, según los datos facilitados a este periódico por Agroseguro.

Una situación que va en consonancia con los resultados a nivel nacional, ya que se han superado el millón de hectáreas declaradas con siniestro en 2025 a causa de las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial o persistente y viento, un registro que Agroseguro considera «inédito en los 45 años de existencia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados, y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 857.949 hectáreas».

A lo largo de este año en Soria se han registrado más de 82.400 hectáreas dañadas por fenómenos tormentosos, con una indemnización que supera los 11 millones de euros. Y había 13.357 hectáreas cuyos productores abrieron expedientes más de una vez.

Se trata de la mayor superficie siniestrada e indemnización alcanzada por riesgos asociados a tormentas en los últimos 10 años. Desbanca así a otras campañas en las que en la provincia Agroseguro ha registrado daños elevados por estos riesgos, como fue 2023, con más de 59.500 hectáreas afectadas y 3,4 millones de euros en indemnizaciones; y 2021, con casi 57.000 hectáreas dañadas e indemnizaciones por un valor superior a los 8 millones de euros.

No obstante, no marca el máximo histórico de superficie total siniestrada porque los ejercicios de sequía de 2017, 2022, 2023 se quedaron muy por encima, llegando incluso a las 250.000 hectáreas arrasadas.

En 2025 los cultivos más dañados en Soria por los pedriscos, lluvias, inundación y demás riesgos asociados fueron los cultivos herbáceos, fundamentalmente los cereales de invierno, que acumulan más 81.500 hectáreas dañadas, lo que supone el 98% de toda la superficie declarada con siniestro por fenómenos tormentosos, y 10,3 millones de euros en indemnizaciones. También el viñedo de la provincia ha sufrido las consecuencais del pedrisco y las tormentas, porque, aunque la indemnización que ha registrado de más de 245.000 euros no es comparable a la de los cultivos herbáceos como tampoco lo es la superficie, sí es una cantidad importante para el sector vitivinícola de la provincia, según destacaron fuentes de Agroseguro.

Cabe recordar que el pedrisco empezó muy pronto, a primeros de mayo, y cayó sobre plantas sin espigar, después además de una primavera muy lluviosa que no dejó trabajar en las fincas desde marzo para el abonado de cobertura, de modo que en muchas parcelas no se pudo aplicar.

La Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) comenzó la última semana de julio con los pagos al campo soriano por los siniestros declarados en los herbáceos en la provincia, y entonces abonó 6,11 millones de euros.

El mes de junio, con cerca de 56.400 hectáreas reclamadas, es el que ha registrado los mayores daños por fenómenos tormentosos. A continuación, julio, con más de 14.600 hectáreas dañadas, y mayo, con más de 9.000 hectáreas afectadas.

El seguro agrario cuenta con cobertura frente a múltiples riesgos, si bien, el año 2025 será recordado por el constante paso de fenómenos tormentosos, con mucho pedrisco, que han sido responsables de la mayor parte de los daños.

Ahora mismo, es un momento importante para la suscripción de seguros agrarios para la campaña 2026. El plazo de aseguramiento del cereal de invierno, un cultivo muy importante para Soria, está abierto hasta el 20 de diciembre en los módulos que cuentan con las coberturas más amplias, entre ellas sequía y heladas. Con la bonificación del 5% que había hasta el 15 de noviembre se protegieron 211.324,80 hectáreas en Soria con una producción de 539.846.360 toneladas.

En el caso de la uva de vino, el plazo de aseguramiento comenzó el 1 de noviembre.

Para la última temporada, ya cerrada, se suscribieron 4.541 pólizas que dieron cobertura a 249.858 hectáreas, lo que supone un 4,5% más que en la anterior campaña, y se aseguraron 837.039 toneladas, de modo que ha experimentado un aumento del 19%.