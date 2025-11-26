Arrancan las obras del tan esperado centro de salud Soria Norte

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La máquinas han llegado a la calle Cabildo de los Heros, esquina con la calle de la Soldadesca, donde se levantará el futuro centro de salud de Soria Norte, tan esperado, que lleva años planificado. La empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil resultó adjudicataria de la obra a principios de octubre y, según el pliego, cuenta con un plazo de ejecución de 22 meses, por lo que deberá estar terminado en el otoño de 2027.

Con una superficie construida de 3.745 metros cuadrados (2.314 metros cuadrados útiles), el nuevo centro sanitario contará con un total de 45 espacios asistenciales, frente a los 27 actuales, y dará servicio a los más de 22.000 usuarios registrados en esa zona básica de salud, de los que 4.930 (un 22% del total) son mayores de 65 años. En concreto, el área de consultas ocupará 1.209 metros cuadrados y albergará 13 consultas de Medicina General, 13 de Enfermería, tres de Pediatría, tres de Enfermería Pediátrica, dos consultas polivalentes, dos consultas a la demanda, una para matrona y otra para TCAE.

Además de los espacios sanitarios el complejo contará con un aparcamiento para 74 plazas.

La Junta de Castilla y León adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud por un importe de 199.650 euros, y la inversión total prevista, obras y equipamiento incluido, superará los 10 millones de euros. La cuantía específica para la ejecución de la obra por la empresa adjudicataria asciende a 8 millones, a lo que posteriormente se sumará la inversión necesaria para el mobiliario clínico, administrativo y todo el equipamiento tecnológico y médico.

El proyecto lleva años esperándose, de hecho, la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma data del año 2007, registrada a nombre de la Junta desde 2008.