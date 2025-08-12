Sacyl adjudica la construcción del Soria Norte por 8 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La licitación abierta por la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de cara a la construcción del Centro de Salud Soria Norte entre en su última fase. El acta de la última reunión de la mesa de contratación, fechada el pasado viernes, propone que la adjudicación recaiga sobre la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil por un importa de 8 millones de euros, impuestos incluidos. La obra tiene un plazo de 22 meses y contando la dotación posterior supondrá a la Junta una inversión de 10 millones de euros.

La mesa de contratación del pasado viernes procedió al examen del informe técnico emitido respecto a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, la ponderación de esos criterios y la apertura de los sobres correspondientes a criterios de evaluación evaluables respecto a fórmulas. Hay que recordar que hubo seis propuestas de empresas para acometer las obras. Se trataba de Ceviam, Europea de Viviendas, Gestión y Ejecución de Obra Civil, la Unión entre Herce y Obras y Servicios Gómez Crespo, Inmeva y Viuda de Sainz y Ortiz Construcciones.

En el acta se explica que «la mesa de contratación acuerda proponer al presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León la adjudicación a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil por ser la oferta más favorable en términos de relación calidad/precio». La oferta comprende un presupuesto de 6.677.280,53 euros que al sumar el IVA hace un total de 8.079.509,44 euros. En el pliego de condiciones se establecida un plazo de 22 meses estableciendo como fecha de inicio de las obras el uno de noviembre.

El proceso de contratación aún tiene que completarse. Tras la propuesta de adjudicación ahora la empresa tiene que presentar al Sacyl la documentación correspondiente que acredite su capacidad para afrontar la obra y depositar la garantía. Tras revisar esa documentación la adjudicación se elevará a definitiva. El siguiente paso ya sería el acta de replanteo que fija un mes para el inicio de las obras. Todo apunta que incluso las obras podrían comenzar antes del citado uno de noviembre.

Con una superficie construida de 3.745 metros cuadrados (2.314 m² útiles), el nuevo centro sanitario contará con un total de 45 espacios asistenciales, frente a los 27 actuales, y dará servicio a los más de 22.000 usuarios registrados en esa zona básica de salud, de los que 4.930 (un 22,04 % del total) son mayores de 65 años. La Junta de Castilla y León adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud por un importe de 199.650 euros, y la inversión total prevista, obras y equipamiento incluido, superará los 10 millones de euros.

Además de los espacios sanitarios el complejo contará con un aparcamiento para 74 plazas. En la descripción de las instalaciones del futuro centro de Salud se establece que «el programa funcional no prevé plazas de aparcamiento, si bien la normativa urbanística requiere un mínimo a razón de 1/50 m2 construidos» y añade «se ha dimensionado una calle interior al sur de la parcela de forma generosa de forma que proyecta una zona de aparcamiento con 74 plazas –dos de ellas para personas de movilidad reducida (PMR) junto al acceso de personal–». Además, las arquitectas indican que «dada su envergadura es posible que su uso sea tanto para el personal del centro como para el resto de usuarios del mismo.