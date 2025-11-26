La Lobita revalida su Estrella Michelin que todavía llega a Baluarte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria revalida sus dos Estrellas Michelin y sigue brillando en el panorama de la gastronomía española y portuguesa. La Lobita de Elena Lucas (Navaleno) y Baluarte de Óscar García (Soria) confirman su Estrella, aunque este último la perderá al cerrar el establecimiento y trasladarse hasta El Quintanarejo. En ambos casos las setas, los hongos y la alta cocina se dan la mano con la creatividad de Pinares.

Es la décima edición en la que Óscar García consigue una Estrella Michelin. El 23 de noviembre de 2016 el chef de Vinuesa logró su distinción y desde entonces no sólo no la ha cedido, sino que ha recogido nuevos galardones. Desde aquellos primeros pasos en el Alvargonzález de su localidad natal, García ha crecido hasta llegar a ser por ejemplo el mejor cocinero de Castilla y León en algunas ediciones. Además, su establecimiento Mena también está recomendado por la Guía Michelin. Se ubica en el hotel Abaster, en la capitalina plaza de Bernardo Robles.

Hace unos días comunicaba su decisión de cerrar el Baluarte y poner en marcha El Quintanarejo en Vinuesa, volviendo a sus orígenes.

Elena Lucas fue pionera en el 'Universo Michelin' y con la de 2026 ya son 12 años brillando desde el restaurante familiar La Lobita, en Navaleno. Su primera incursión tuvo lugar un 19 de noviembre de 2014. De nuevo la micología y el ingrediente local son clave para un establecimiento plagado de creatividad, trampantojos y sorpresas para elevar el reino Fungi a la alta cocina.