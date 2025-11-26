El gofre de setas que ha conquistado Soria en plena temporada micológica

El “Gofre micológico” del Hotel Alfonso combina una base crujiente con una mezcla de setas y una presentación que imita a un postre gourmet.@asohtur

La 'Semana de la Tapa Micológica' de Soria ha terminado, pero su sabor sigue presente. Entre las propuestas más comentadas de esta 17ª edición, que reunió a 22 establecimientos del 14 al 23 de noviembre, destaca el "Gofre micológico" del 'Hotel Alfonso'. Una creación original, visualmente rompedora y centrada en lo esencial: hacer que la seta brille.

El "Gofre micológico" del Hotel Alfonso, otoño en un solo plato

Lo que parece un postre digno de vitrina es, en realidad, una tapa salada con un juego de texturas y matices que no pasa desapercibido. Bajo una base de gofre crujiente se esconde una mezcla de boletus y otras setas de temporada, ligadas con una crema intensa que recuerda al sotobosque. Por encima, una cobertura glaseada con detalles de flores, perlas y esferificaciones completa el trampantojo visual. Una tapa pensada para descolocar la vista y reconectar con el gusto.

Esta propuesta se presentó en la 'Cafetería Rey Alfonso', el espacio gastronómico del 'Hotel Alfonso' de Soria, y fue destacada por ASOHTUR como una de las creaciones más originales de esta edición. Desde sus redes, la organización ya la señalaba como ejemplo del potencial culinario del otoño soriano: «El otoño en Soria es pura magia: los bosques se tiñen de colores y las setas se convierten en protagonistas.»

Un gofre que representa el espíritu de la cocina soriana

No es la primera vez que una tapa rompe moldes en este certamen, pero el "Gofre micológico" ha sabido reunir lo mejor de cada tendencia. En lugar de esconder las setas entre salsas o masas pesadas, esta tapa las coloca en el centro del discurso culinario, jugando con la forma pero respetando el fondo.

A través de un formato lúdico y reconocible, el 'Hotel Alfonso' propone una experiencia accesible tanto para el público más foodie como para quienes simplemente quieren sorprenderse.

El certamen ha terminado, pero el debate sigue abierto

La 'Semana de la Tapa Micológica' de Soria cerró el pasado 23 de noviembre, tras nueve días de actividad en la capital y la provincia. A fecha del 19, ya se habían servido más de 13.000 tapas, consolidando el evento como motor económico y cultural.

Aún está pendiente el fallo del jurado en dos categorías clave: 'Mejor Tapa Provincial' (con un premio de 1.000 euros) y 'Mejor Tapa Popular' (500 euros). El maridaje con vinos de cinco bodegas sorianas ha sumado valor a las propuestas, y aunque el concurso ha finalizado, algunos establecimientos podrían seguir ofreciendo sus tapas fuera del certamen oficial. Conviene consultar directamente en cada local.