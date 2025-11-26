Fallece un hombre de Santa María de Huerta en el choque de un turismo contra una casa en el pueblo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado muerto a primera hora de este miércoles en un accidente de circulación ocurrido en el casco urbano de San María de Huerta, en el sur de Soria. El suceso ha tenido lugar sobre las 10 horas en la calle Torrehermosa del municipio.

Este accidente mortal ha consistido en la colisión de un vehículo contra una vivienda de Santa María, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Debido a este choque ha resultado fallecido un varón de 72 años, natural del pueblo.

Por el momento, se desconoce si el fallecido es el conductor del turismo. La nota remitida por la Subdelegación no aclara este término ni las circunstancias en que se ha producido el choque. La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias.