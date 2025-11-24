Herido en un accidente de tráfico en Oncala tras salirse y volcar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico en Oncala (Soria) después de que el coche que conducía se saliese de la carretera y acabase volcando. Curiosamente los primeros auxilios han llegado por parte del Ejército de forma un tanto inesperada.

El aviso se ha recibido en la sala del servicio de emergencias 112 de Castilla y León a las 14.23 horas, advirtiendo del vuelco y de una persona herida en el kilómetro 20 de la SO-615. Un grupo de militares que transitaba por la zona ha sido el primero en percatarse y efectuar la llamada, prestando además al herido las primeras asistencias hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para que acudiesen al lugar de los hechos.