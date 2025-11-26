Aporso: "Todavía nos caben más granjas de cerdo en Soria y aportaríamos más actividad en el medio rural"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria tiene capacidad para incorporar nuevas granjas de porcino, según sostiene la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Soria, Aporso, que se queja de una normativa en Castilla y León que califica de "muy restrictiva, más que a nivel nacional, en diferentes materias".

"En Soria tenemos un censo bastante pequeño. Hablamos de 48 cabezas por kilómetro cuadrado, cuando en Dinamarca, en Holanda, incluso en Cataluña hay unas 300, con lo cual creemos que todavía nos caben más granjas de cerdo y con eso aportaríamos más actividad, sobre todo en el medio rural, más trabajo, más movimiento económico, más vida", destacó Miguel Ángel Ortiz, presidente de Aporso y también de la Federación de Asociaciones de Castilla y León, Feporcyl, minutos antes de la celebración de la asamblea general de la Asociación soriana.

"Yo siempre digo que las granjas de porcino llenan de niños las escuelas rurales, y lo podemos demostrar en cualquier pueblo. Donde hay granjas, hay vida, hay familias, hay niños y hay colegios abiertos", matizó Ortiz, quien señaló que existen conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente para intentar ajustar normativas, "para hacerles ver que que no hay motivos para que sean tan restrictivas".

El movimiento económico con las 400.000 cabezas de porcino en la provincia suponen 1.500 empleos directos, siempre en granjas en el medio rural, donde se podrían multiplicar en un 40% "sin tener ningún problema porque tenemos territorio para ello, tenemos necesidades y ganaderos que quieren hacerlo", recalcó el presidente de Aporso, recriminando que la normativa y las administraciones son "muy reacias, les cuesta mucho dar permisos y todo esto hace que un proyecto se dilate en tres, cuatro años y pueden pasar muchas cosas por la cabeza del ganadero para dedicarse a otra cosa".

Una normativa que habría provocado el cierre de una docena de granjas en lo que va de año. "Nos piden hacer unas adaptaciones que son únicas y exclusivas en Castilla y León", apuntó Ortiz, poniendo un ejemplo práctico: "En ninguna parte de España se le pide a una granja que haga su fosa en dos partes. Y cuando una granja está a menos de un kilómetro del casco urbano, las antiguas, porque ya la normativa no lo permite, tiene que adaptar sus fosas, pues la normativa dice que dentro del kilómetro no se puede hacer, con lo cual el ganadero pues se encuentra en la coyuntura de decir, me obligan a hacer una fosa, pero no me dejan hacer una fosa".

Las granjas que han cerrado suelen ser anteriores al año 2000 y el promotor, ya tiene una edad y prefiere pasar a la jubilación, explicó el presidente de Aporso, añadiendo que el problema ya no es solamente económico, sino logístico, y por eso está en conversaciones con la Junta. "Esperemos que nos escuchen y esperemos que se retracten porque no queremos ser más ni tener mejores condiciones que el resto de España, pero sí las mismas", matizó. En el lado contrario, las aperturas, tres recientemente, una de madres de 2.600 madres y un par de cebaderos, aunque "la velocidad de cierre es más rápida que la velocidad de aprobación de proyecto".

En lo referido a la producción, las cabezas van a menos, en torno a un 15% cada año, pero "gracias a las nuevas tecnologías que incorporamos, a la digitalización, que ahora estamos también trabajando con la IA, vamos a ver de qué manera podemos mejorar no solamente ya la producción, sino también la eficiencia. Tratar de hacer un producto mejor y más barato", afirmaron desde Aporso.

Y en cuanto a la demanda, "sigue igual, sigue perfecta" en un mercado que se centra básicamente en Europa, donde "la carne de porcino española es muy demandada, tiene mucho prestigio por bienestar animal, por todas las condiciones que nos obligan a tener y que los europeos valoran".

Ortiz mencionó los nuevos convenios del porcino español con el mercado chino, sobre todo en materia sanitaria, que se ha regionalizado, lo que da un respiro al sector, pues "si mañana pasa algo en Murcia por ejemplo, no hay previsiones de que pase, pero siempre hay una posibilidad, pues que podamos seguir exportando". "Los chinos son gente muy inteligente y saben qué es bueno" por lo que aprecian el jamón, el chorizo y el torrezno, como recordó el presidente.