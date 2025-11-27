La casa de Papá Noel abrirá en Soria del 9 a 24 de diciembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la ciudad de Soria ya se prepara. La casa de Papá Noel abrirá del 9 a 24 de diciembre en las Ruinas de San Nicolás, de lunes a viernes lectivos de 17.00 a 20.00 horas, mientras que sábados, domingos, festivos y no lectivos será de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. Además, el día 24, será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El encendido oficial del alumbrado será el 5 de diciembre, a las 19.30 horas y la concejala Yolanda Santos animó a las familias a acudir «con gorros, panderetas y mucha ilusión», adelantando que, como cada año, el Ayuntamiento prepara alguna sorpresa especial para este momento tan esperado. Los pases del árbol luminoso de Mariano Granados se repiten en tres horarios, a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Por su parte, el zoo luminoso estará en el Parque de La Dehesa del 19 de diciembre al 6 de enero y la pista de hielo, del 21 de diciembre hasta el 7, en la Plaza Mayor, en horario de 11.00 a 14.30 horas, (último turno a las 14.00), de 16.00 a 21.30 (último turno a las 21.00) y los días 24 y 31 de diciembre de 11.00 a 13.30 y de 15.00 a 19.30. El 25 de diciembre y el 1 de enero, de 16.30 a 21.30 horas.

Asimismo, estará abierto el Mercado de Navidad del 12 de diciembre al 5 de enero en la Plaza de las Mujeres.

Comienzan los preparativos para instalar el Belén en la plaza Mayor de Soria.MARIO TEJEDOR

En cuanto a las atracciones infantiles, del 5 de diciembre al 7 de enero, en el Paseo del Espolón y Mariano Granados, este año se incorporan nuevas atracciones, como un trenecito, una noria e hinchables, que configurarán una zona de ocio familiar.