Losán extiende el ‘permiso retribuido’ hasta que el inversor inyecte el dinero

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Nueva semana de reuniones entre la dirección de Losán y los trabajadores y la vida sigue igual en la planta soriana, a pesar del ‘hilo de vida’ que suministra la empresa Mabesal, con sede en Valencia, como grupo inversor para tratar de reflotar la compañía maderera. El encuentro entre directivos y sindicatos sirvió para poner sobre la mesa que el denominado ‘permiso retribuido’, que iba a finalizar este 30 de noviembre, se va a extender al menos hasta la primera quincena de diciembre, fecha en la que está prevista la primera de las inversiones por valor de 5 millones de euros anunciada por la empresa valenciana, según informaron fuentes de la negociación.

Mabesal (Maderas Benigánim SAU), que cuenta con más de tres décadas de experiencia como «productor español fiable de madera contrachapada de álamo de alta calidad», propuso un plan de negocio hasta el año 2036 en el que invertirá 30 millones de euros, de los que cinco los abonará durante la primera quincena del mes de diciembre y deja otros cinco para la primera quincena de enero. El resto, un millón al mes durante veinte mensualidades hasta hacer efectiva la inversión de 30 millones de euros.

El resto del encuentro no arrojó avances significativos en un escenario «muy complicado» para la plantilla, según informó CGT. «Se habla de permiso retribuido pero no hemos cobrado la nómina de octubre, ya veremos qué pasa con la de noviembre y nos metemos en las Navidades con la extra. Estamos sin trabajo, sin futuro y en un escenario de incertidumbre total que dura varios meses», expresaron.

Ahora mismo, entre la planta y el aserradero son 60 los trabajadores que se mantienen ‘en pie’, una cifra que ha mermado considerablemente y tras años en las que el futuro de la planta soriana parecía completamente asegurado, no solo eso, sino que se consideraba como una de las empresas más estables dentro del sector de la madera. La realidad es bien distinta en un grupo que cabalga en una crisis de incierto futuro y en el que el ‘flotador’ de Mabesal es a lo único a lo que se pueden agarrar. En puertas, concretamente el día 10 de diciembre, las declaraciones en un juzgado de Madrid por la querella de dos acreedores contra Losán al que reclaman 15 millones de euros por estafa.

«Si no hay dinero no se puede comprar materia prima y, por tanto, la empresa no puede funcionar», recalcan desde CGT, que lamenta que «tampoco sabemos nada de la Junta de Castilla y León». En este sentido, el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, ya dejó claro que la Junta atendería «su parte», aunque recordó que se trataba de dinero público. «Las estamos pasando moradas», recalcan desde el sindicato.

El Grupo Losán solicitó tres meses de moratoria en el pago de la deuda, una deuda que debería empezar a pagar el día 1 de enero. Todo esto a la espera de tener el visto bueno de la banca y los acreedores.

Mientras tanto los trabajadores de Tableros Losán en Soria alzaron hace unos días la voz para exponer públicamente su «cansancio» ante una situación que, según señalaron en nota de prensa, se prolonga más de un año sin una perspectiva clara de salida.

La plantilla recordaba que ha atravesado sucesivos ERTE, además de un ERE ejecutado que supuso la salida de 46 trabajadores, y que en la actualidad se encuentra en una fase de inactividad productiva bajo un permiso retribuido que mantiene a «decenas de familias en un estado de incertidumbre permanente».

Los empleados insistían a través del comunicado en que su única intención es poder recuperar una rutina laboral diaria, volver a producir y generar facturación para restablecer la estabilidad en el pago de las nóminas y de los acreedores, y así alcanzar un escenario normalizado para todos.

Lamentaban también que «ni el Ayuntamiento ni la Diputación hayan mostrado interés por conocer de primera mano la realidad diaria de la plantilla». Un «silencio de las administraciones locales, provinciales y regionales» que consideran «inaceptable» porque, pese a las declaraciones de apoyo y los gestos públicos, «no se ha producido una implicación real».

Melarco Honding Limited se hizo con Mabesal SAU, y desde junio de este año posee el 100% de las acciones con un empresario ucraniano como administrador único de esta empresa que en la planta de Valencia cuenta en la actualidad con 110 empleados. En el año 2023 contaba con un capital social de 847.426,92 euros y un activo total de 7,2 millones de euros. La situación queda, por tanto, a expensas de que en el mes de diciembre el nuevo inversor confirme sus expectativas y Losán pueda volver a andar.