Accidente en la A-15 en Soria entre una furgoneta y un tractor

Una persona ha resultado herida en un accidente de circulación ocurrido en la tarde de este jueves en la A-15, en la provincia de Soria. Se trata de uno de los conductores de los vehículos implicados en el accidente, que ha tenido lugar en torno a las 17 horas en el kilómetro 44 de la citada autovía, en el término municipal de Almazán y en dirección hacia Soria, según fuentes del 112 Emergencias Castilla y León.

El accidente se ha debido a la colisión entre un vehículo y un tractor, para la cual se ha precisado asistencia para un herido, un varón de unos 50 años, según la comunicación trasladada por el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Guardia Civil a Emergencias.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia para recoger a la persona herida.