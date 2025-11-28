Navarra acelera la A-15 hasta Tudela para empalmar con Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha aprobado definitivamente el proyecto constructivo del primer tramo de la autovía A-15 entre Cintruénigo y su conexión con la AP-15 en Tudela, una actuación presupuestada en 143,7 millones de euros. Esta actuación es muy importante con vistas al empalme entre la gran deseada, la Soria-Tudela.

Esta aprobación permitirá iniciar las obras en el primer semestre de 2026, según destacó esta semana el consejero Óscar Chivite, quien subrayó que este avance llega tras “años de estancamiento” en las grandes infraestructuras de Navarra.

Paralelamente, se han autorizado actuaciones previas por 12,5 millones de euros, entre ellas la reposición de un cambio de sentido que sirve también como paso de fauna, con el fin de mantener la continuidad del tráfico rural durante la ejecución de las obras.

El Gobierno de Navarra mantiene en redacción el proyecto del segundo tramo de la A-15, entre Cintruénigo y Cascante. Tras este paso para iniciar el proyecto constructivo de la A-15 en Cintruénigo, los dos tramos restantes, competencia del Ministerio de Transportes, avanzan en su tramitación: el Ágreda–Tarazona está aprobado y pendiente de licitación, mientras que el Tarazona–Navarra sigue a la espera de licitar el proyecto.