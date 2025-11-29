El Ayuntamiento de Soria adjudica la obra del local de ‘coworking’ artesano del mercado municipal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de Soria adjudicó las obras del Centro de Artesanos del mercado municipal a la empresa Martínez Romera. El precio de adjudicación es de 109.917,36 euros, más el 21% de IVA. Se trata de un nuevo proyecto para acondicionar un espacio de ‘coworking’ artesano en un local municipal de 133 metros cuadrados situado en la zona de acceso a los Cines Mercado, entre las calles Bernardo Robles y Doctrina, actualmente cerrado. El proyecto, dotado con un presupuesto base de 140.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez firmado el replanteo de la obra, permitirá crear zonas de trabajo, escaparate, oficinas, almacén y un área para talleres y cursos.

Este futuro centro se concibe como un lugar de encuentro estable para artesanos y artesanas, con actividades de divulgación, formación y demostraciones abiertas al público, reforzando la economía creativa local y el atractivo turístico de la ciudad, en línea con el trabajo que ya se desarrolla cada año con la feria de artesanía de Navidad en el mercado municipal.

Por otro lado, en la sesión se aprobaron ayudas de rehabilitación de edificios tanto de la convocatoria del entorno del Carmen y San Pedro como en el centro con las de ecoinversión. En el primer caso, las comunidades beneficiarias fueron la situada en el número 24 de la calle Postas (con una cuantía de 201.000 euros para un proyecto de 213.000) y en el número 2 de la calle Moncayo (cuantía de 241.000 euros para un proyecto de 254.000). En las subvenciones de ecoinversión, se aprobaron prácticamente 29.000 euros para tres inmuebles situados en las calles Numancia y Comuneros de Castilla.

El materia de contratación, el órgano de Gobierno adjudicó el lote 2 del zoo luminoso de Navidad en la Dehesa, que llevará a cabo la empresa Electricidad Frentes por 7.650 euros más IVA. En este área, se aprobó el expediente de contratación para la prestación del servicio de Aulas para Personas Mayores en el municipio de Soria, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 305.140 euros (IVA incluido) por dos años, 152.570 por curso.