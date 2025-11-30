Este pequeño pueblo de Soria celebra solo dos días al año una feria navideña que es el plan más original del puente de diciembre

Artesanía local, sonrisas y tradición se dan cita en la Feria del Acebo de Oncala, donde el acebo y el trabajo manual protagonizan un mercado navideño único en la provincia de Soria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cada mes de diciembre, justo cuando el calendario marca la llegada del puente de la Constitución, el pequeño municipio de Oncala ofrece una de las celebraciones navideñas más genuinas de España. Con menos de 100 habitantes censados y situado en plena comarca de Tierras Altas, este pueblo soriano se transforma durante dos días en un auténtico cuento navideño. La 'Feria del Acebo', que en 2025 celebra su decimosexta edición se ha convertido en un refugio para quienes buscan un plan navideño diferente.

Oncala, un legado rural que florece en Navidad

El pasado ganadero de Oncala sigue latiendo con fuerza entre sus calles de piedra, sus casas blasonadas y los recuerdos de la trashumancia, que marcó durante siglos la vida de la comunidad. La feria nace precisamente como una reivindicación de ese legado. El acebo, símbolo vegetal de la comarca, se convierte en el hilo conductor de un programa que aúna naturaleza, artesanía, historia y emoción.

Durante los días 6 y 7 de diciembre, los visitantes que se acerquen a Oncala podrán descubrir una manera diferente de recibir la Navidad. Las calles se engalanan con guirnaldas de acebo, los puestos del mercadillo navideño se llenan de productos elaborados a mano y el aire se impregna del aroma a pan recién hecho, castañas asadas y chocolate caliente.

Uno de los mayores atractivos de la feria son las rutas guiadas al acebal de Garagüeta, que permiten a los visitantes caminar entre árboles centenarios cubiertos de escarcha y descubrir por qué este bosque es uno de los más importantes de Europa. El paisaje nevado, el silencio del invierno y la presencia del acebo rojo crean una postal imposible de olvidar.

La programación también incluye talleres para elaborar centros navideños, galletas decoradas, adornos en tela y hasta turrones caseros. Estas actividades, con plazas limitadas e inscripción previa, son una forma de reconectar con lo hecho a mano, con el valor de lo pequeño y con el espíritu navideño más auténtico. Las sesiones se reparten entre la mañana y la tarde, tanto el sábado como el domingo, y tienen un carácter lúdico y familiar que las convierte en uno de los mayores reclamos del fin de semana.

El cartel de la XVI Feria del Acebo resume todas las actividades navideñas que llenarán de vida Oncala los días 6 y 7 de diciembre, desde rutas por el acebal hasta talleres y el Belén Viviente.Feria del acebo

El Belén Viviente que emociona a toda una comarca

Si hay un momento que marca la diferencia en la Feria del Acebo, es la representación del Belén Viviente de Oncala. Será el domingo 7 a partir de las 16:30 horas cuando las calles del pueblo se conviertan en una escenografía viva donde los vecinos recrean oficios y escenas del pasado.

En cada rincón se revive un fragmento de la historia local. Carpinteros, lavanderas, pastores, panaderos, barberos... cada personaje ocupa su espacio y da vida a un pueblo que resiste a la despoblación con imaginación y arraigo. Una de las escenas más entrañables es la del trasnocho, donde las mujeres simulan aquellas largas noches de invierno en las que tejían y conversaban a la luz de las velas mientras esperaban el regreso de sus maridos trashumantes desde el sur.

La jornada concluye con un gesto simbólico y emocionante. Al finalizar el belén, los asistentes podrán participar en una suelta de velas con mensajes personales que se cerrará con chocolate caliente y un espectáculo de fuegos artificiales. Un final perfecto para la experiencia.

Una escapada diferente en el corazón de Soria

Oncala está a menos de una hora de la capital soriana y a poco más de tres horas de Madrid, lo que lo convierte en una escapada ideal para quienes quieren huir del estrés de la ciudad sin alejarse demasiado. La oferta de alojamientos rurales en la zona es limitada pero acogedora, por lo que conviene planificar con antelación. En los alrededores, pueblos como San Pedro Manrique o Yanguas ofrecen opciones complementarias para dormir o continuar la experiencia.