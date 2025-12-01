El PP de Soria se vuelca en el acto contra el Gobierno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

‘Efectivamente, mafia o democracia’ fue el lema de la manifestación ayer en Madrid en la que los convocantes, el Partido Popular, protestó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por «corrupción» y pidió la convocatoria de elecciones. Representación soriana en la manifestación, a la cabeza el presidente de la formación popular en la provincia, Benito Serrano, además de otros cargos nacionales, provinciales o locales.

Serrano comentó sobre el acto, a través de las redes sociales, que «un Gobierno que negocia con la corrupción no gobierna, se protege a sí mismo. Un Gobierno que presiona a la justicia no lidera, teme la verdad. España merece instituciones limpias, responsables y valientes. No queremos excusas, queremos un país decente».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este domingo al PSOE de que «pronto será» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien «caiga» por los presuntos casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo, a su partido y a su entorno, al recordar que sus dos ex secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y su colaborador Koldo García «ya conocen la cárcel» y «solo falta el ‘uno’».

Así lo proclamó en su intervención durante la concentración del PP en el Templo de Debod, bajo el lema ‘Efectivamente, mafia o democracia’ y al son de ‘El Padrino’. Decenas de millares de manifestantes -la Delegación del Gobierno calcula que asistieron 40.000, una cifra que la organización duplica y eleva hasta 80.000- jalearon «Sánchez, a prisión» en varias ocasiones y tanto él como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deslizaron insinuaciones con este escenario.

Miembros del PP de Soria en la manifestación.HDS