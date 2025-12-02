Los datos del paro de noviembre en Soria que debes conocer

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno acaba de difundir los datos del paro correspondientes al mes de noviembre y el balance general para la provincia es negativo. El desempleo vuelve a subir, en este caso un 3,24% para dejar la cifra de desempleados en 2.583. En términos porcentuales Soria es el segundo territorio, tras Baleares, con una subida del paro más acusada en términos relativos. Estos son los datos que tienes que conocer de las cifras oficiales de desempleo: