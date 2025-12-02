Empleo
Los datos del paro de noviembre en Soria que debes conocer
Soria fue la segundo territorio, tras Baleares, con mayor incremento porcentual
El Gobierno acaba de difundir los datos del paro correspondientes al mes de noviembre y el balance general para la provincia es negativo. El desempleo vuelve a subir, en este caso un 3,24% para dejar la cifra de desempleados en 2.583. En términos porcentuales Soria es el segundo territorio, tras Baleares, con una subida del paro más acusada en términos relativos. Estos son los datos que tienes que conocer de las cifras oficiales de desempleo:
- Noviembre. Soria cerró el mes de noviembre con un aumento del paro del 3,24%. Son 81 desempleados más en la provincia para un total de 2.583 personas en las listas del Ecyl.
- Anual. El balance anual aún es positivo. Hay 180 personas menos en situación de desempleo que hace uno año con un descenso del 6,51%.
- Castilla y León. Soria es la provincia con peor dato mensual de paro. En Castilla y León ha sido un mal mes para el empleo con subidas en todas las provincias salvo Palencia y Salamanca. El 3,24% de Soria es el dato más elevado, pero Zamora, León y Segovia también crecen por encima del 2%.
- Sectores. El aumento del paro en Soria viene sobre todo del sector servicios. De los 81 parados más del mes, 66 están vinculados con esas actividades y otros 24 son del colectivo 'sin empleo anterior. En Agricultura y Construcción casi no hay variación y en la Industria se redujo el paro en 9 personas.
- Contratación. La firma de contratos laborales también sufre un revés en noviembre con 1.883 contratos, que son 343 menos que el mes anterior. La caída es superior al 15%. En términos anuales el cómputo es de un 4,79% mejor. 853 de los contratos firmados fueron indefinidos y 1.030 temporales.
- Prestaciones. En Soria los datos oficiales, cuyas últimas cifras se corresponden con octubre, es de 1.757 personas que cobran algún tipo de prestación. 1.280 tienen acceso a la prestación contributiva, 477 el subsidio y no hay ninguna persona con la renta activa de inserción.
- Afiliación. En Soria hay contabilizadas 42.243 afiliadas a la Seguridad Social con 34.605 personas en el Régimen General y 7.638 autónomos.
- Menos empleo. Si la cifra de desempleados merece al menos una alerta, las de afiliación sí son un poco más preocupantes. En el último mes se han perdido 665 cotizantes (-1,55%) y lo que es peor, el balance anual deja una pérdida de 100 afiliados menos a la Seguridad Social.
- ERTEs. En Soria, en el mes de noviembre había 11 expedientes de regulación temporal de empleo activos que afectaban a 364 trabajadores, solo dos con suspensión parcial y el resto con total. En la cifra ya se notan los problemas de fábricas como ZF o Gamesa, ambas en la zona del Moncayo.