Soria Ya arranca el proceso de primarias para las autonómicas aunque Ceña y Palomar no desvelan si se presentarán

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya arranca el proceso de primarias con vistas a las elecciones autonómicas de marzo de 2026 aunque ni el cabeza de lista en los anteriores comicios y actual portavoz, Ángel Ceña, ni el procurador y presidente del partido, Toño Palomar, han querido desvelar este martes si concurrirán al proceso, ya que "primero lo comunicaremos a la asamblea y luego lo haremos público".

Soria Ya dice que buscan un proceso de primarias "transparente" para "el que quiera presentarse a las elecciones de Castilla y León pueda hacerlo". Para presentarse, se exige un año de afiliación, estar al corriente del pago de la cuota y estar empadronado en la Comunidad. Para la presentación de candidatos el plazo establecido es por escrito hasta el 12 de diciembre y se deberá tener el aval de un miembro de la asamblea. La comisión ejecutiva será la encargada de dilucidar si las candidaturas cumplen con los requisitos.

El voto será presencial hasta el 11 de enero y por correo certificado hasta el día 9 del mismo mes. Podrán votar los afiliados de Soria Ya, un total de 115, que cuenten con un año de antigüedad, en este caso todos ellos, según ha señalado Ceña. "Transparencia y accesibilidad" parecen ser las dos notas que pretenden los sorianistas para la elección el día 11, además de hacer un llamamiento a la "participación". "Que den un paso y se presenten de forma democrática", han argumentado.

"Tenemos la responsabilidad de ser el partido más votado en la provincia" (con tres procuradores en Cortes). Soria Ya es el único partido capaz de propiciar los cambios que Soria necesita. Nosotros no estamos para ocupar sillones ni para arreglar nuestras carreras profesionales", ha subrayado el portavoz de la formación. "Soria nos duele como está ahora".

La confección de la lista, según la ley orgánica de Igualdad, será 'en cremallera', por lo que además del candidato elegido será la asamblea plenaria la que elegirá al resto de hombres y mujeres.

Sobre si Ceña o Palomar se iban a presentar, ambos han señalado que "lo más respetuoso es decirlo primero a los afiliados y luego hacerlo público".

El hecho de que Carlos Martínez sea el candidato del PSOE no parece preocupar a Soria Ya, a tenor de sus declaraciones. "No es lo mismo ser alcalde que presentarse a presidente de Castilla y León. Carlos Martínez podría parecer adecuado para la Alcaldía, pero ha sufrido un proceso de desgaste y Soria no ha cambiado en cuatro años. No ha sido capaz de presenta un proyecto tractor para la provincia".

Lo primero que hará Soria Ya cuando llegue a Cortes si los votos le son favorables será recuperar la ley de medidas contra la despoblación y sus expectativas son altas, tanto que dicen que buscan mantener los tres procuradores actuales. Tampoco creen que les afectará la polarización ya que "eso pertenece a la política nacional". Y sobre si el hecho de que hablaran de sillones y de arreglar la carrera política sonaba a despedida, Ceña lo ha desmentido: "En absoluto. Soria Ya va con ilusión y con trabajo, no quiero que suene así".

Del mismo modo, no conceden demasiada credibilidad a las encuestas por las peculiaridades de Soria dada su escasa población.