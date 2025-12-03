Apoyo de las Cortes a Soria Ya para actuar en la CL-101 frente a los accidentes por animales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Movilidad y Transformación Digital en las Cortes de Castilla y León ha dado luz verde hoy a la proposición no de ley (PNL) impulsada por Soria Ya para actuar en los tramos de la carretera autonómica CL-101 que registran una mayor concentración de accidentes provocados por fauna silvestre. La iniciativa ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

La CL-101 atraviesa Soria de sur a norte, conectando la provincia de Guadalajara con Ágreda, siendo una vía con alta concentración de tráfico, especialmente pesado. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre 2019 y 2023 se registraron 3.283 accidentes por fauna en las carreteras autonómicas sorianas, 428 de ellos en esta vía, es decir, un 13%. La siniestralidad se concentra especialmente en los tramos situados entre los puntos kilométricos 65,8-70,8, 5,8-10,8 y 100,8-105,8, todos ellos con más de 30 siniestros en el periodo analizado.

La propuesta aprobada plantea la realización de un estudio actualizado sobre estos tramos y la instalación de señalización inteligente dotada de inteligencia artificial y sensores térmicos. También prevé valorar medidas físicas complementarias, como vallados cinegéticos o pasos de fauna cuando sean técnicamente viables, con el fin de reducir la reiteración de siniestros en este corredor.

Durante la defensa de la iniciativa, el procurador de Soria Ya Juan Antonio Palomar explicó la evolución de los siniestros registrados en la CL-101 y la repetición de accidentes en los mismos puntos. Detalló que entre 2019 y 2023 el tramo entre los kilómetros 65,8 y 70,8 acumuló 40 accidentes; el comprendido entre los 5,8 y 10,8 registró 37; y el situado entre los 100,8 y 105,8 alcanzó 34 siniestros. Palomar señaló que esta recurrencia facilita identificar con precisión los tramos donde la implantación de señalización inteligente y de sensores térmicos puede resultar más eficaz, y destacó que la regularidad de los datos permite determinar dónde es necesario complementar estas actuaciones con medidas físicas de prevención para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Soria Ya valora positivamente el respaldo unánime obtenido y confía en que la Junta impulse a la mayor brevedad las actuaciones aprobadas para mejorar la seguridad vial en los tramos más afectados de la CL-101. La plataforma recuerda que las Cortes ya han apoyado iniciativas anteriores en la misma línea para intervenir en la SO-100 y en la CL-116, con el objetivo de reducir la siniestralidad provocada por fauna silvestre en las vías autonómicas más afectadas.