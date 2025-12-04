‘Soria, ayer’, un repaso de la capital de los años 40 a 60

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria presentó el libro ‘Soria, ayer’, del periodista y escritor soriano Joaquín Alcalde, una obra que recorre la vida cotidiana de la ciudad a través de su memoria popular y su identidad colectiva. En el acto, el concejal Javier Muñoz, expuso que «no se entiende la historia de hoy de Soria sin contar lo que esa historia de ayer tiene que decirnos» y remarcó el «orgullo» que supone para el Ayuntamiento apoyar un proyecto que «pone negro sobre blanco muchos años de la vida diaria de Soria y que preserva la historia que no debe perderse».

‘Soria, ayer’ une en un único volumen tres libros que el autor escribió en diferentes etapas. Joaquín Alcalde destacó que «no hablamos de grandes titulares, sino de la intrahistoria: la verdadera historia de los sorianos y sorianas en los años difíciles de la posguerra y la escasez hasta 1960 aproximadamente». El bloque ‘Tradiciones y leyendas’ recoge costumbres desaparecidas y relatos populares sobre San Saturio, San Mateo o la romería de la Virgen de la Luz.; «Son historias que explican la Soria que fuimos», apuntó el autor. El capítulo ‘Oficios tradicionales’ es un homenaje al trabajo cotidiano de generaciones enteras: «no podía quedarse sin publicar y lo amplié durante la pandemia con más datos e investigación». Comenzó como una colaboración con la escritora Isabel Goig.

Por último, ‘Cafés, bares y tabernas’ se centra en los espacios de encuentro y tertulia que marcaron la vida social del casco urbano: «los bares fueron escuela de vida; seguro que falta alguno, pero por algún sitio había que cortar, aunque en estas páginas están parte de los que representan una época irrepetible».

Con casi 400 páginas y más de 200 fotografías e imágenes gráficas, la obra complementa y amplía los dos volúmenes anteriores del autor que quiso agradecer el esfuerzo y el trabajo de colaboradores como Juan Antonio Barrera, la colaboración municipal y la labor del diseñador Alfonso Pérez Plaza. El propio diseñador explicó que el concepto editorial apuesta por una estética clásica, acorde al contenido histórico. «La portada recrea una escena que no existió… pero que podría haber sido. Una imagen antigua, alegre y llena de vida». señaló, explicando un ‘collage’ que reúne al desaparecido Cine Avenida con personajes y escenas reales de la ciudad recogidas en el Archivo Histórico.

La edición será amplia para garantizar la distribución en librerías y desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a la presentación pública del libro el miércoles 10 de diciembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño. «Es un regalo perfecto para esta Navidad para conocer la historia y el día a día de nuestra ciudad», concluyó Muñoz.