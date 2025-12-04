Herida una profesora tras desprenderse un falso techo en un colegio de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Suceso en un colegio de Soria. Una profesora ha resultado herida después de que se desprendiese parte de un falso techo, según informan fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Estaba consciente y en un principio leve pero afectada en la zona de la cabeza por el impacto.

Los hechos se han comunicado a las 9.00 horas, cuando se ha solicitado asistencia en el colegio Trilema en la calle Los Miranda, en pleno centro de Soria, para una docente herida tras sufrir un golpe en la cabeza por la caída de parte del falso techo.

Ambulancia llegando al lugar de los hechos.MARIO TEJEDOR

Desde el 112 Castilla y León se ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha desplazado una ambulancia al lugar de los hechos para atender a la profesora herida. También se ha notificado tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local.

Asimismo han salido dos vehículos de los bomberos de Soria, una motobomba y una escala, para intervenir en labores de desescombro y comprobar el estado de la estructura desprendida.