Transportes adjudica en 3,9 millones la actualización del tramo Los Rábanos-La Mallona y estudia dividirlo en dos

Avances en uno de los tramos de autovía más demandados en la provincia de Soria, el que conectará la A-11 (Autovía del Duero) en Los Rábanos con la A-15 (Autovía de Navarra) en La Mallona. Se ha adjudicado la actualización del proyecto, se sopesa dividir los 20 kilómetros en dos tramos por viabilidad económica y se calcula un coste total por encima de los 150 millones de euros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, ha adjudicado por 3,9 millones de euros (IVA incluido), el contrato para actualizar el proyecto de trazado y constructivo del tramo de la Autovía del Duero, A-11, entre Los Rábanos en su conexión con la A-15 y La Mallona, en la provincia de Soria. Está previsto invertir más de 150 millones de euros (IVA incluido) en la construcción de este tramo de 20 kilómetros, que permite completar la A-11 en la provincia de Soria y conectarla con la futura autovía a Navarra (A-15). La adjudicación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Autovía A-11 constituirá el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero ya que, una vez finalizada, unirá los límites oriental y occidental de Castilla y León, desde Soria, hasta el límite de Zamora con Portugal.

La necesidad de actualizar el proyecto de la A-11 en este tramo, entre Los Rábanos y La Mallona, surge de la necesidad de adecuarlo a las circunstancias actuales y a los cambios en la legislación y en la normativa técnica aplicable. Es el paso previo para que pueda ser aprobado y servir de base a las correspondientes obras.

Con el tramo ahora objeto de estudio se completará esta autovía en la provincia de Soria, donde actualmente está en servicio desde La Mallona hasta Langa de Duero. Desde 2019, se han puesto en servicio 55 kilómetros de esta autovía en Soria, tras la finalización del tramo El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz en julio de 2023. Además, acaban de iniciarse las obras del tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero.

Este tramo permitirá conectar la A-11 al sur de Soria con la futura autovía A-15, de Navarra a Soria, de la que ya se han licitado los proyectos de los distintos tramos pendientes, como Los Rábanos – Fuensaúco, e iniciado las obras del tramo Fuensaúco – Villar del Campo.

Por otro lado, para optimizar la viabilidad económica de la actuación, se estudiará dividir el actual tramo en dos subtramos para los que se desarrollarán sendos proyectos constructivos diferenciados que garanticen su constructibilidad independiente. El objetivo es que la licitación y la ejecución de las obras se realice de forma independiente en cada subtramo.

En el desarrollo de los trabajos de redacción, se valorará la necesidad o no de someter el proyecto a Evaluación Ambiental conforme a la normativa vigente.