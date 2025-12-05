La votación de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Soria congrega 38 propuestas

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El corte técnico y de viabilidad ya se ha producido y el concurso de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Soria cuenta con los finalistas que pasan a la fase de votación. Son 38 las propuestas que están en esta segunda etapa, tras una fase de recopilación que congregó más de 60 ideas. Estas han sido sometidas al examen de su posibilidad y de que no puedan ser incluidas en partidas ordinarias.

El concurso de los presupuestos participativos incorpora una partida de 100.000 euros para realizaciones lanzadas por los propios vecinos, quienes eligen las ganadores (y que por tanto hará el Ayuntamiento) en una votación popular a través de la plataforma dispuesta en la web municipal.

Conciertos de los grupos locales, locales de ensayo, mejora de la iluminación de monumentos y calles, ornatos para las rotondas de la ciudad, murales monumentales, monumento al caballo de Soria, un parque inclusivo, luces en las plazas que cambian con el movimiento de las personas, caminos escolares seguros, cancha de baloncesto, la vuelta del monumento a la Constitución, la creación de un banco de ADN de mascotas, jardines verticales o la reparación del carril bici son algunas de las propuestas.

Los vecinos también ponen sobre la mesa la mejora de aparcamientos periféricos, la disposición de bicicletas eléctricas, un paseo de la fama soriano, un parque infantil cubierto, recuperar la antigua biblioteca de la Dehesa, la rehabilitación de la pista de patinaje de Duques de Soria, un monumento a las órdenes religiosas, el reconocimiento a Gabinete Caligari, un columpio gigante en un mirador o una minidiscoteca, entre otras ideas.

Entre los días 9 y 18 de diciembre se activará la votación popular a través de la plataforma, abierta a toda la ciudadanía para elegir las propuestas ganadoras.

Paralelamente, el Consistorio lanza el concurso de los presupuestos infantiles, que deberán registrar sus ideas antes del 15 de enero, que se presentarán en el pleno infantil previsto antes del 20 de febrero, tras la valoración previa y la selección en el consejo infantil.

Por otra parte, de cara a la elaboración de los presupuestos del próximo año, que movilizarán más de 70 millones de euros, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con colectivos de vecinos.