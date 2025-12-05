El PP de Soria denuncia «nuevas reclamaciones por mala gestión» en el Ayuntamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

«Nuevamente el Ayuntamiento de Soria tiene que devolver al INAEM parte de las subvenciones que recibe del Otoño Musical Soriano, más parte de los intereses de demora, debido a la mala gestión que existe. La cantidad asciende a 38.423 euros, de los años 2023 y 2024». Es la denuncia formulada por el grupo municipal popular sobre el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en relación a su participación y financiación del festival del Otoño Musical Soriano (OMS).

«De los 40.000 euros otorgados por el INAEM al Ayuntamiento en 2023, se ha demostrado que solo 19.332 euros eran subvencionables, por lo que se propuso el reintegro de los 20.667 euros en base a los gastos admitidos como subvencionables, más 1.557 euros en concepto de demora», señaló el escrito de los populares. Y «en 2024, de los 30.000 euros otorgados por el INAEM al Ayuntamiento, se ha demostrado que solo 13.800 euros eran subvencionables, por lo que se propuso el reintegro de los 16.199 euros».

Para el PP, «una vez más, la falta de gestión del grupo socialista en este Ayuntamiento provoca que todos los sorianos debamos hacer frente a devoluciones de subvenciones y pago de intereses». En este sentido, «los sorianos sostienen las cuentas de este Ayuntamiento, pagando año otras año más impuestos, mientras existe una falta de gestión que afecta a todos los departamentos municipales».