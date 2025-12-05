La plantilla de Losán "no puede aguantar más" y teme que el inversor se encuentre sin trabajadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plantilla de la fábrica de Losán en Soria advierte que no puede aguantar más y teme que, cuando llegue el inversor, tan anunciado pero del que esperan noticias concretas, se encuentre con una fábrica obsoleta y sin trabajadores que hayan podido soportar la situación. Un escenario que, según interpretan los trabajadores, parece ser precisamente lo que está buscando la dirección de Tableros Losán S.A.

En un comunicado enviado por los sindicatos en representación de la plantilla, en concreto desde CGT, que ostenta la mayoría de la representación en el comité de empresa, la dirección de Tableros Losán sigue incumpliendo los compromisos adquiridos con sus trabajadores.

La situación económica ha llevado a la plantilla al límite. En un principio se impuso el pago fraccionado de las nóminas y, posteriormente, los abonos comenzaron a retrasarse cada vez más. A día de hoy, se les adeudan las nóminas de octubre y noviembre, y las expectativas de cobrar la paga extra son escasas, aseguran en un comunicado.

La plantilla está, además, muy mermada. Apenas quedan algo más de 40 trabajadores en Tableros Losán y menos de una decena en Losán Solid Wood, cuando no hace mucho tiempo ambas empresas superaban los 250 trabajadores.

Asimismo, la empresa se comprometió a mantener reuniones semanales para informar de primera mano sobre el cobro de las nóminas, la llegada del nuevo inversor y la situación general de la compañía. Aunque dichas reuniones solían aportar pocas novedades, la dirección aseguró que mantendría informada a la plantilla. Sin embargo, ha vuelto a incumplir su palabra, indica el comunicado. La última reunión tuvo lugar el 26 de noviembre y en ella se acordó volver a encontrarse durante la primera semana de diciembre. Ese plazo ya ha pasado y además de no convocarse la reunión, tampoco se ha fijado una nueva fecha, lo que la plantilla considera una falta de respeto, ya que no es la primera vez que una fecha no se cumple o se pospone, recalcan.

Los trabajadores manifiestan que nunca ha habido un ejercicio de autocrítica por parte de la dirección y que tampoco se ha puesto en valor el sacrificio que vienen realizando.