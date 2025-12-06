Educación anuncia el nuevo colegio de Los Royales por «más de ocho millones»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, anunció este viernes, durante una visita al CEIP Doce Linajes de la capital, la apuesta del gobierno regional por el futuro colegio de Infantil y Primaria en la zona de Los Royales con un montante económico «no inferior a ocho millones de euros que vamos a asumir desde la Junta». Para ello, aseveró que «en los próximos días vamos a solicitar al Ayuntamiento la cesión de una parcela». Una parcela, recordó por su parte el alcalde, Carlos Martínez, a disposición de la Junta para este fin «desde abril de 2018».

Lucas, respecto a la construcción del nuevo centro educativo, puso de manifiesto que «nuestros colegios se están quedando tensionados en la provincia en cuanto a alumnos. Hay vacantes para estos años y no es una necesidad imperiosa pero sí nos gusta planificar con antelación y hemos detectado que es necesario un centro en esta zona que está creciendo y cuyo alumnado tienen que absorberlo otros colegios». La previsión, avanzó, «es que sea un colegio con tres líneas y de la previsión de obra dependerá el proyecto que hagamos».

Desde la Consejería, apuntó su titular, «el tener incorporados los niños de 0 a 3 años al sistema educativo con una escolarización cercana al 98%, hace que podamos planificar con mucha más antelación qué niños vienen al sistema de Infantil de segundo ciclo y Primaria». Este escenario, provoca «que en estos años hayamos visto la necesidad de planificar un nuevo colegio en la zona de Los Royales».

Este anuncio por parte de Lucas tuvo lugar durante la visita a unas obras de accesibilidad llevadas a cabo en el CEIP Doce Linajes con la instalación de un ascensor. Esta actuación se suma a otras nueve llevadas a cabo en otros puntos de la geografía provincial «con un presupuesto cercano a los 600.000 euros».

CIFP La Merced

La consejera también visitó las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘La Merced’ con una inversión de 9,5 millones de euros que permitirá aumentar en 120 el número de puestos escolares actuales y con un horizonte de puesta en marcha para el curso 2027-28. Lucas incidió en que «estas más de 120 plazas escolares nuevas ayudarán a que Soria se posicione como un motor en la formación profesional, que sea un eje potente en industria, en servicios y también en alimentaria. Queremos dar oportunidades de futuro a nuestros jóvenes».

El objetivo pasa por trasladar los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES ‘Virgen del Espino’. En concreto, el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas.

Lucas evidenció que esta obra representa «una pieza clave del proyecto de FP que estamos construyendo para la provincia de Soria». No en vano, «no es un hecho aislado, se une a otra ampliación muy importante, con más de 13 millones de euros de inversión, en el CIFP Pico Frentes que ha permitido casi doblar la superficie del centro, sumar nuevos talleres y poner en marcha nuevos ciclos y cursos de especialización».

El nuevo inmueble de La Merced, con una superficie construida de 3.254,17 metros cuadrados, contará con cuatro plantas, y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras.