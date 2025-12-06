Julio Hernández Mateo cumple 100 años, un histórico alcalde de un pueblo de Soria se hace centenario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Julio Hernández Mateo cumple 100 años. Quien fuese histórico alcalde de un pueblo de Soria celebra este sábado su centenario rodeado de los suyo y a apenas dos años de volver a cumplir un hito, el de las 'bodas de diamante'.

Nacido el 5 de diciembre de 1925 en Rollamienta y quinto de nueve hermanos en una familia humilde, comenzó a trabajar desde muy joven en diversos pueblos de la provincia, dedicado a las labores del campo y el cuidado del ganado. En Aldealpozo formó su hogar junto a su esposa Consuelo, con quien lleva 73 años casado, y donde sacó adelante a sus cuatro hijos gracias a su dedicación a la agricultura y la ganadería.

Comprometido con sus vecinos, ejerció la alcaldía en dos etapas: primero en los años cincuenta, y posteriormente durante dos décadas desde principios de los años noventa, impulsando mejoras esenciales como la llegada del agua corriente a las viviendas y la adecuación de calles e infraestructuras. También fue tesorero de la Mancomunidad de los 150 pueblos de Soria.

Tras una vida de trabajo, dedicación a la familia y servicio a su comunidad, disfruta ahora de su centenario acompañado de su mujer, sus cuatro hijos, ocho nietos y nueve biznietos.