Julio Hernández Mateo cumple 100 años, un histórico alcalde de un pueblo de Soria se hace centenario
Nacido en Rollamienta, estuvo al frente del Ayuntamiento de Aldealpozo en dos etapas y hoy disfruta de una cifra redonda rodeada de los suyos y a sólo dos años de las 'bodas de brillantes'
Julio Hernández Mateo cumple 100 años. Quien fuese histórico alcalde de un pueblo de Soria celebra este sábado su centenario rodeado de los suyo y a apenas dos años de volver a cumplir un hito, el de las 'bodas de diamante'.
Nacido el 5 de diciembre de 1925 en Rollamienta y quinto de nueve hermanos en una familia humilde, comenzó a trabajar desde muy joven en diversos pueblos de la provincia, dedicado a las labores del campo y el cuidado del ganado. En Aldealpozo formó su hogar junto a su esposa Consuelo, con quien lleva 73 años casado, y donde sacó adelante a sus cuatro hijos gracias a su dedicación a la agricultura y la ganadería.
Comprometido con sus vecinos, ejerció la alcaldía en dos etapas: primero en los años cincuenta, y posteriormente durante dos décadas desde principios de los años noventa, impulsando mejoras esenciales como la llegada del agua corriente a las viviendas y la adecuación de calles e infraestructuras. También fue tesorero de la Mancomunidad de los 150 pueblos de Soria.
Tras una vida de trabajo, dedicación a la familia y servicio a su comunidad, disfruta ahora de su centenario acompañado de su mujer, sus cuatro hijos, ocho nietos y nueve biznietos.