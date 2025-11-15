La centenaria de Soria con secretos de longevidad: le gusta la literatura, el ganchillo y el voluntariado y es de misa diaria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Se llama Teresa Ruiz Bonilla, le gusta la literatura, el ganchillo, el voluntariado -que ha ejercido durante gran parte de su vida- y es de misa diaria y rosario por la radio. Este sábado ha aparcado todas sus actividades para celebrar por todo lo alto su centenario.

Nacida en Ágreda el 11 de noviembre de 1925, Teresa Ruiz ha sido homenajeada este sábado en una eucaristía a la que han asistido medio centenar de familiares y vecinos de la villa. Hija de Victoria Bonilla y Juan Ruiz Molero, que fue alcalde de Ágreda y sacristán de la Concepción, Teresa fue la más pequeña de siete hermanos: además de ella, Juan, Manolo, Jesús y José, y sus hermanas Felipa y María.

Gran parte de su vida ha transcurrido en Ágreda, donde fue al colegio del Sagrado Corazón Hijas de la Caridad. Después, se trasladó junto a su hermano, que era sacerdote, a Cueva de Ágreda. Más adelante, regresó a su pueblo acompañando a su hermano, que hacía las funciones de coadjutor en la parroquia de los Milagros, y en sus diversos destinos como Valdelagua del Cerro y Bulbuente.

Teresa con un ramo de flores en el homenaje que le han brindado.HDS

Tras estos destinos, y después del fallecimiento de su hermano, la centenaria volvió a Ágreda compartiendo domicilio con su hermana Felipa, su cuñado Hilario y sus sobrinos. Posteriormente, comenzó a trabajar en la residencia Sor María de Jesús, donde desempeñó varios puestos hasta su jubilación.

En la actualidad, vive a medio camino entre Zaragoza y Ágreda, junto a sus sobrinas Lourdes y María Teresa.

Teresa nunca se casó, dedicando su vida a cuidar de la gente que más lo necesitaba, tanto en su labor de acompañamiento con su hermano, como también en su trabajo en la residencia de Ágreda, informan desde la Diputación de Soria. En el transcurso del homenaje, la institución provincial le ha hecho entrega del pergamino con el acta de su nacimiento y de una placa conmemorativa. Reconocimiento al que se ha sumado el Ayuntamiento de la villa, cuyo alcalde, Jesús Alonso, le ha entregado un ramo de flores.

Amante de la literatura y de hacer ganchillo, a Teresa le encanta la música y los actos de voluntariado. Desde su juventud ha participado en los coros parroquiales, así como en actividades de Cáritas parroquial. La centenaria escucha misa diaria y reza el rosario utilizando las nuevas tecnologías.

Teresa es una mujer alegre, cariñosa, de carácter afable y tranquilo, a la que le gusta estar pendiente de los demás y que disfruta de la compañía de su familia.

Su gran espíritu altruista, solidaridad y su labor de ayuda y cuidado a los que más lo necesitaban, así como el amor a su pueblo de toda la vida, quizás sean el gran secreto de su longeva y excepcional vida.