Cinco puertos de Soria recibirán estaciones meteorológicas y sensores para 'avisar' de nieve y hielo

El invierno se acerca y el hielo y la nieve más 'serios' están a la vuelta de la esquina tras unos primeros episodios leves en las carreteras de Soria. Para poder precisar cuándo deben intervenir los equipos de vialidad invernal, la Junta de Castilla y León ha anunciado que instalará estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en cinco puertos de montaña de Soria, dentro de un proyecto que engloba a 18 en toda la Comunidad.

La temperatura ambiente y la de la calzada, la humedad o el punto de rocío son algunos de los datos que se podrán cruzar con las reservas de salmuera y fundentes en los silos -información ya automatizada- para poder actuar de la forma más eficaz posible de cara a la buena marcha del tráfico.

Los cinco puertos de montaña y sus carreteras en Soria son:

SO-615, punto kilométrico 19.000, Puerto de Oncala .

. SO-830, punto kilométrico 17.000, Puerto de Santa Inés .

. CL-101, punto kilométrico 16.000, Puerto de la Carrasca .

. CL-101, punto kilométrico 92.800, Altos de Villasayas .

. SO-160, punto kilométrico 33.540, Alto del Mojón de la Lastra.

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en la modernización de la gestión de sus carreteras con la licitación del suministro e instalación 18 nuevos equipos de nuevas estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada en la red autonómica. De esta forma, se completa y refuerza la cobertura existente para disponer de información más precisa y anticipada que permita garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, que pone a disposición de las administraciones una plataforma para monitorizar servicios públicos en tiempo real. Gracias a esta herramienta, los responsables de la gestión de carreteras pueden visualizar, de forma individual o conjunta, los datos de cada dispositivo desplegado, incluidos parámetros como temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada.

Aprovechando dicha plataforma, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con el objeto de posibilitar una mejora en la gestión inteligente de la vialidad invernal e información al ciudadano, ha instalado sensores que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, y también estaciones meteorológicas que indican los parámetros más importantes de las condiciones ambientales e incluso la temperatura de la calzada. En total son 127 los ya instalados.

El contrato, con un presupuesto base de 135.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Esta actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, refuerza la estrategia de digitalización aplicada a la vialidad invernal y permitirá mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

Además de los 5 puertos de montaña en Soria antes señalados, se instalarán equipos en estos 13: