«Un alumno puede ahorrar 10.000 euros en la UNED sin salir de Soria»

Al centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, le queda un año para cumplir los 50, y en todo ese tiempo pasado ha formado a generaciones en las más diversas titulaciones. Ahora son 30 grados y 80 másteres los que oferta para aquellos que, por distintos motivos, optan por no salir fuera a cursar estudios que no existen presenciales en Soria. Su director desde 2017, Saturio Ugarte, además profesor tutor de Estadística y Matemática, calcula que una familia puede ahorrarse unos 10.000 euros por curso si el alumno no se marcha, a tenor del cariz que han tomado los precios por ejemplo de la vivienda.

Pregunta. ¿Cuántos titulados de la UNED salen al cabo del año y de qué carreras? ¿Qué es lo más demandado?

Respuesta. Cada año hay una cierta variabilidad pero unos 25. Donde tenemos más estudiantes matriculados es Psicología con cerca de 70 estudiantes y todos los años tenemos algún graduado. Hay años que pueden ser cinco y otros dos. También sale todos los años alguna persona de Derecho. Son 30 titulaciones distintas y unos 80 másteres y este curso tenemos 370 estudiantes matriculados así que la dispersión en términos estadísticos es muy grande. Hay titulaciones que tenemos cuatro personas matriculadas y otras con 70. Las más demandadas son Psicología, Derecho e Historia del Arte, que este año ha bajado de matrícula, pero habitualmente tenemos en torno a 30 estudiantes. En las Ingenierías, que son seis, es donde menos matrícula tenemos, con una docena de estudiantes entre todas. Criminología también suele ser bastante importante, Educación Social y una media de ocho estudiantes en Matemáticas, en Filosofía, en Educación Infantil...

P. ¿Y en másteres?

R. Quiero destacar sobre todo el de Formación de Profesorado de Educación Secundaria, que hemos tenido 15 estudiantes, porque yo creo que somos la única universidad pública en la que se puede cursar este Máster en Soria, quiere decir que el precio de la matrícula es muchísimo más bajo que en una universidad privada, que es donde normalmente la gente de Soria podía tener acceso a hacer la titulación desde aquí. Y el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, que es la única posibilidad de hacerlo a través de una de una universidad pública. Este año hemos implantado el Máster en Gestión del Cambio Climático y el Máster en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación. Es una oferta que se va renovando con mucho dinamismo.

P. ¿Cuál es el objetivo de los estudiantes cuando acuden a la UNED?

R. Tenemos de todo. Yo siempre digo que la UNED es una universidad para todos. Tenemos desde estudiantes que terminan la EBAU que no quieren irse de Soria, por distintos motivos, económicos, familiares, porque no les ha dado la nota de corte para hacer alguna titulación de las que tenemos en la UNED. Eso ocurre mucho, por ejemplo, con Psicología. Y hay personas que por cuestiones profesionales les interesa tener una titulación, un Grado o un Máster, o aquellas que simplemente no han podido estudiar en su día y tienen ganas y llegar a obtener el título. Este año, la persona de mayor edad que está estudiando en la UNED tiene 80 años, que creo que estudia Geografía e Historia. Es decir, que tenemos de 18 a 80. La edad media suele estar sobre unos 35 años.

P. ¿Tienen constancia de si el titulado joven encuentra trabajo al terminar?

R. Sí, sí, no son datos estadísticos pero lo que sí tenemos es un feedback con los estudiantes, que al no ser muchos, la relación que llegamos a hacer con ellos generalmente es muy buena. Entonces, sí sabemos, por ejemplo, de estudiantes que han terminado el Grado en Derecho, que han hecho el curso de acceso a la Abogacía y prácticas en despachos profesionales en Soria y después se han quedado, o han montado el suyo propio. También los que han hecho el curso de Formación de Profesorado y que se han colocado adecuadamente tras unas oposiciones como profesores.

P. Ahora que hay tantas dificultades para salir fuera a estudiar, en el sentido de que no hay vivienda, que es todo muy caro, etcétera, ¿tienen una estimación de cuánto se puede ahorrar una familia si sus hijos estudian en la UNED?

R. Dependería de la universidad española donde estudiara. Yo puedo decir, por datos que conozco de primera mano, en Zaragoza, por ejemplo, que es bastante más barato que en Madrid, en un Colegio Mayor o en un piso, que una familia se puede ahorrar unos 8.000 ó 10.000 euros por curso fácilmente. Y en Madrid, donde es tan difícil encontrar un piso en alquiler para un estudiante, a 400 ó 500 euros por persona, igual estamos hablando de ahorrarse entre 10.000 y 15.000 euros por curso. La posibilidad que dan los centros asociados de formación semipresencial, acercando la universidad a todo el territorio de España, es una opción muy buena para que la gente no se tenga que mover. Va a requerir un esfuerzo de auto organizarse mayor, pero económicamente desde luego compensa mucho. Esa apuesta por la igualdad de oportunidades, que es el motivo principal por el que surge la UNED, a mediados de los años 70, sigue estando vigente ahora, porque no todo el mundo se puede desplazar.

P. ¿El profesorado vive en Soria o precisamente las nuevas tecnologías nos están permitiendo contar con los de otros centros?

R. Los centros asociados, lo que tenemos son profesorado tutor y su función principal es el apoyo a los estudiantes. Normalmente es una hora de tutoría a la semana por asignatura. En los últimos años, algo que nos permite cubrir el 100% de las asignaturas de la UNED, especialmente para centros pequeños como el nuestro, es el Campus de la UNED. Nosotros pertenecemos al Campus Noroeste, que lo formamos 14 centros. Así, los estudiantes pueden recibir desde otro centro una tutoría para una asignatura que no tiene profesor en el suyo. Eso nos permite, con un presupuesto de 432.000 euros que tenemos en Soria, cubrir el 100% de las asignaturas, que tenemos entre 900 y mil con estudiantes matriculados. La tutoría nunca es obligatoria para el estudiante. De hecho, tenemos estudiantes que terminan grados y casi no han pisado el centro, porque tienen costumbre de estudiar o se organizan bien. Pero el apoyo es importante y el estudiante siempre lo tiene ahí.

P. ¿Cualquier carrera es susceptible de ser impartida en la UNED? Hay Ingenierías, pero Medicina, Enfermería...

R. Hasta ahora, una carrera como Medicina yo la veía totalmente complicada. En Anatomía antes diseccionaban cadáveres pero cada vez más se hacen a través de un ordenador, incluso de realidad virtual. Podría ser que dentro de unos años sea fácil estudiar Medicina por la UNED. Lo que sí tengo clarísimo es que el médico que saliera iba a tener la misma formación que el de cualquier otra universidad. El estándar de calidad de la UNED es muy alto. Si no hay una buena formación, seguro que no se va a implantar un Grado o un Máster, esto con seguridad.

P. ¿Cuando se solicitan nuevas carreras para el Campus Universitraio de Soria que ya se imparten en la UNED cuál es su reacción?

R. A mí me parece genial que se implanten nuevas carreras en el Campus de Soria. Somos dos universidades públicas que no somos competencia, nos complementamos muy bien. Me gusta hablar del tema de la simultaneidad, hacer una carrera en la UVa en Soria y otra a través de la UNED. Permite combinaciones muy interesantes, como ADE y Derecho. Hemos tenido estudiantes simultaneando las titulaciones de antiguo Magisterio en la UVA con Psicología o Pedagogía en la UNED. Se pueden hacer combinaciones francamente interesantes con salidas profesionales.

P. ¿Todo el mundo vale para estudiar en la UNED? Lo que menciona de auto organización.

R. ¿Todo el mundo vale para estudiar en la universidad? Buena pregunta. Hay que querer estudiar. La principal capacidad que hay que tener es la motivación, el interés y la capacidad de estudio. Como en cualquier universidad.

P. A raíz de la pandemia, ¿han notado cambio en el perfil del estudiante?

R. Quizás hay algo más de gente joven. Pero yo lo achaco más a que hay un mayor interés por titulaciones como Psicología. Eso sí se ha notado.

P. El centro está a las puertas de cumplir 50 años. ¿Cómo lo van a celebrar?

R. El curso 26-27 va a ser nuestro quincuagésimo curso. Entonces, ahí está previsto pues que empecemos ya con la con las celebraciones. Y aquí quiero recordar a las instituciones de Soria, que son las que las que sostienen el centro de la UNED. Son la Diputación, el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria, las tres entidades públicas sorianas que forman el Consorcio. También tenemos apoyo de Caja Rural de Soria que hace una aportación económica también al Cineclub. Y las dos organizaciones empresariales, FOES y la Cámara de Comercio.

P. ¿Prevén alguna titulación más para ese aniversario?

R. Las titulaciones las establece la UNED y luego ya los centros podemos acogerlas o no para impartir. Hay un proyecto ahora mismo en la UNED de un Grado en Comunicación, otro de Neurociencias y otro de cuatro años en Inteligencia Artificial. Hay alguna cosa más en dobles grados. Sobre la posibilidad de implantarlos en Soria, los estudiaremos en su momento. Hay que ver el grado de dificultad que podemos encontrar para impartirlas en Soria. Tenemos 30 titulaciones para un presupuesto de 432.000 euros y lo hacemos con mucha imaginación y con mucha colaboración de las instituciones de Soria. Tenemos un acuerdo con la Dirección Provincial de Educación, de tal manera que nosotros utilizamos laboratorios de institutos y los dotamos con aquel instrumental y aquel material que nos es imprescindible, y no es necesario para una enseñanza de Bachillerato. Con lo cual, complementamos los dos presupuestos. Entonces, un Grado en Comunicación, pues seguramente por cuestión de prácticas, etcétera, no sea muy complicado implantarlo en Soria. Un Grado en Neurociencias, pues tenemos que estudiarlo y verlo en su día. Y tenemos que ser responsables y si en es imposible hacer las prácticas en el centro asociado, porque sería inviable económicamente, no lo acogeríamos. En caso de que fuera mínimamente viable, incluso buscando fórmulas imaginativas, en su día lo tendremos que ver.