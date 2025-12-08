El hospital de Soria realiza 47 cirugías con el robot Da Vinci desde mediados de junio

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Fue a mediados de junio cuando el robot Da Vinci realizó sus dos primeras cirugías en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria. En concreto una colecistectomía y una prostatectomía. Todo un hito para la sanidad soriana. Desde entonces y hasta el pasado 31 de octubre, se han realizado ya 47 cirugías robóticas. En concreto, y por especialidades, 19 en Cirugía General y Digestiva, 16 en Urología y 12 en Ginecología.

Intervenciones que se han podido llevar a cabo gracias a la llegada del robot Da Vinci a Soria tras una inversión de 1,6 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León en el sistema de cirugía robótica asistida, junto con su instalación, puesta en funcionamiento y formación del personal. Es una tecnología que mejorará los resultados, precisión y seguridad de las intervenciones con una actividad mínimamente invasiva para el paciente.

Durante la presentación del robot, hace medio año, el jefe del servicio de Cirugía del hospital, Luis Fernández, ya explicó que el robot «es la última tecnología en cirugía mínimamente invasiva permitiendo realizar accesos con menos invasión, con espacios reducidos y con menos complicaciones posibles» añadiendo que «es un paso más después de la laparoscopia».

Más concretamente, el robot, de la mano de los especialistas, está llevando a cabo cirugías de neoplasias malignas de próstata, cálculos de vesícula biliar, hernias inguinales, neoplasias de riñón, de vejiga, de colon... Así como intervenciones de hemorroides de tercer grado o displasias cervicales, entre otras.

Por su parte, Ruth Cachón, cirujana general y del aparato digestivo del Hospital Santa Bárbara de Soria, asegura en declaraciones a Ical que «la experiencia inicial ha sido bastante buena. Nuestro servicio tenía ya un bagaje laparoscópico de dos décadas, y ha facilitado que pudiéramos incorporarlo a nuestro día a día con bastante facilidad» y reconoce que «el esfuerzo de capacitación de cirujanos, enfermeros y personal de quirófano en pocos meses ha merecido la pena».

Además, «la introducción de la cirugía robótica en un hospital tan pequeño como el nuestro ha aportado muchísimas ventajas», explica Cachón, que destaca el hecho de equipararse a los grandes hospitales. «Es una gran apuesta de futuro, porque nos estamos equiparando técnicamente con ellos, y estamos intentando, en cierto modo, retener y captar cirujanos cualificados, que es lo que nos interesa. Porque en hospitales tan pequeños la gente está muy de paso y poca gente se queda para poder sacar trabajo aquí», resume.

Los sistemas de cirugía robótica, indican fuentes sanitarias, presentan dos ventajas, la mejora en la equidad, al producir la incorporación de nuevas tecnologías en áreas de salud con problemas de dispersión y accesibilidad a los grandes hospitales, y con ello continuar avanzando en la mejora de la cartera de servicios; y, por otro, estos dispositivos de última generación constituyen una forma de atraer o retener talento en un momento de déficit generalizado de médicos en todo el país.

Asimismo, hay que destacar que la cirugía robótica constituye un exponente de desarrollo tecnológico quirúrgico avanzado. Tiene un uso multidisciplinar, aplicándose a distintas especialidades, entre las que destaca Urología, Cirugía General y Digestivo, Ginecología y Otorrinolaringología, entre otras, que se beneficiarán de las ventajas del empleo de esta técnica. En el Hospital Santa Bárbara de Soria todas las especialidades mencionadas tratan robóticamente patologías tumorales o abordajes de pacientes complejos.

El Hospital Santa Bárbara de Soria lleva varios años realizando actividad quirúrgica mediante técnicas de laparoscopia y ha ido incorporando los modelos 3D y sistema de fluorescencia con verde indocianina. Esto supone que los cirujanos del centro de todas las especialidades tienen un alto nivel de cualificación y de experiencia quirúrgica de este tipo, con una calidad acreditada.