El robot Da Vinci de Soria ‘opera’ ya a 16 pacientes

Desde que se puso en marcha el Servicio de Radioterapia el pasado 15 de julio ya ha dado tratamiento a un paciente y está trabajando con otras cinco personas, que se encuentran “en diferentes fases”, según explicó este martes la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, durante la inauguración de una jornada sobre la Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la salud. Así, destacó que unas se encuentran en consultas, otras en tratamiento y otras en simulación, gracias a las últimas tecnologías que se están aplicando en el Hospital Universitario Santa Bárbara, como son el acelerador lineal de alta precisión o el TAC espectral, sin olvidar la implantación plena del sistema de cirugía robótica Da Vinci, con el que ya se han realizado 16 intervenciones quirúrgicas, siete de cirugía general, tres de ginecología y seis de urología.

De Gregorio insistió en que la IA ofrece grandes expectativas para avanzar en la prestación de los servicios sanitarios, y puso de manifiesto que “la apuesta de la Junta, en relación con su plan estratégico, es que en el año 2027 se pueda aplicar la IA en todo el ámbito sanitario”.

La delegada consideró que se trata de una jornada “muy importante para los profesionales y para la administración porque la IA es uno de los baluartes que tenemos en este siglo XXI y consideramos que tiene que hacer una labor muy importante, más aún en la sanidad pública, que requiere adaptarse a las nuevas tecnologías, y así lo explican los expertos que están aplicándola al servicio sanitario.

De Gregorio incidió en la relevancia de la IA en el presente y futuro inmediato de la sanidad soriana, teniendo en cuenta que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria sigue dando pasos firmes hacia la mejora continua, siempre con la persona en el centro de la atención. Destacó, entre los avances recientes más significativos, la puesta en marcha de la Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital Universitario Santa Bárbara, con equipamientos punteros como el acelerador lineal de alta precisión o un TAC espectral, o la implantación plena del sistema de cirugía robótica Da Vinci, con el que ya se han realizado 16 intervenciones quirúrgicas.

Porque la Inteligencia Artificial (IA) está transformando el ámbito de la salud a través de la innovación en diagnóstico, detección precoz, desarrollo de fármacos, robótica quirúrgica y asistencia virtual del paciente, motivo por el que la Junta, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, celebró ayer por la mañana esta acción formativa con el lema ‘¿Tan lejos o tan cerca? La IA al servicio de la salud’, una jornada en la que participaron más de un centenar de profesionales de la Gerencia, así como de la Administración General de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid.

El objetivo de esta jornada parte del interés de la Gerencia en explorar y divulgar el papel de la IA como herramienta para la mejora de la atención sanitaria, a través de la integración de tecnologías avanzadas al servicio de profesionales y pacientes.

De Gregorio, fue la encargada de dar la bienvenida a los 120 participantes, junto con el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, quien puso de manifiesto que este evento se ha planteado como un foro de diálogo entre expertos técnicos, clínicos y gestores sobre la implementación práctica de soluciones digitales. “Es fundamental conocer experiencias y proyectos exitosos en la aplicación de la IA en el ámbito de la salud y, sobre todo, analizar los retos y oportunidades que plantea la IA a los profesionales sanitarios y al sistema de salud”, subrayó.

Por su parte, Néstor Guerra, ingeniero técnico superior en Telecomunicaciones, experto en Innovación Corporativa, Tecnología e Inteligencia Artificial con una contrastada trayectoria, fue el encargado de la conferencia inaugural sobre la ‘IA, de herramienta a aliado digital: LRMs (Large Reasoming Models) y agentes hacia la nueva la AGI (Artificial General Intelligence) en la salud’, quien expuso que sirve para mejorar los resultados clínicos, avanzar en los tratamientos personalizados, optimizar la eficiencia del sistema de atención sanitaria o reducir la carga administrativa en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Para ello, abordó las últimas tendencias, avances y casos de uso en distintos ámbitos sanitarios. A su juicio, “aproximar la tecnología al personal sanitario nos puede ayudar a entender cómo aplicarla para tener resultados en su labor principal, que es salvar vidas”. Cree que esta jornada permitirá llevar “diferentes ritmos en su aplicación", pero incidió en que “se trata de un periodo transitorio que ya ha empezado y con una tecnología tan viva que estará en continua adaptación”. Está convencido de que el mismo profesional tendrá más capacidades para las actividades médicas gracias a la IA y habrá más productividad.

La jornada continuó con una mesa redonda sobre ‘Experiencias de éxito y proyectos de futuro’, en la que se trataron diversos ejemplos de las oportunidades que ofrece la IA a la sanidad. Participaron José Luis Enríquez, fundador y CEO de Telómera, empresa de desarrollo de soluciones de IA como herramienta de apoyo a los profesionales de la salud; Santiago González, CEO de Arsoft, firma orientada a la implementación de sistemas avanzados de realidad aumentada y realidad virtual; y Daniel de Luis, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario y catedrático de la Universidad de Valladolid (UVa).

Asimismo, María José Pérez, directora técnica de Sistemas de Información y Resultados en Salud de la Gerencia Regional de Salud (GRS) de Castilla y León, desarrolló una comunicación online sobre las ‘Líneas de trabajo en IA de la GRS’.

Por último, Alberto Caballero García, director gerente del IECSCyL, clausuró la jornada destacando el alto nivel de las ponencias y la gran acogida de los participantes en el evento.