Soria entra en el 'top ten' de las mínimas del país este mes de diciembre

Soria entra este lunes 8 de diciembre en el 'top ten' de las temperaturas mínimas del país por primera vez este mes de diciembre y realiza su incursión con tres localidades. Se trata de La Póveda, San Pedro Manrique y El Quintanarejo en Vinuesa, las tres se han quedado bajo cero esta madrugada.

La Póveda ocupa el sexto puesto a nivel nacional con -3,3 grados a las 7.40 horas, mientras que San Pedro Manrique ha marcado 2,9 grados bajo cero a las 6.30 horas. Por su parte, El Quintanarejo ha registrado a las 5.40 horas una mínima de 2,5 grados bajo cero.

Llama la atención que Soria acapara las cinco temperaturas más bajas de Castilla y León, ya que además de estas tres localidades se suman Morón de Almazán, con 1,9 grados bajo cero a las 7.40 horas, y Soria, con -1,6 grados a las 6,50 horas.

Para hoy se esperan cielos nubosos con temperaturas máximas que llegarán a los 12 grados y mínimas que se quedarán en los dos grados. A partir de este martes por la tarde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones, pero las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y 1 grado. No obstante, las mínimas subirán estos días hasta los 6 grados.