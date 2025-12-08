Heraldo-Diario de Soria

Soria entra en el 'top ten' de las mínimas del país este mes de diciembre

Nevada en La Póveda en una imagen de archivo.

Nevada en La Póveda en una imagen de archivo.

Soria

Soria entra este lunes 8 de diciembre en el 'top ten' de las temperaturas mínimas del país por primera vez este mes de diciembre y realiza su incursión con tres localidades. Se trata de La Póveda, San Pedro Manrique y El Quintanarejo en Vinuesa, las tres se han quedado bajo cero esta madrugada.

La Póveda ocupa el sexto puesto a nivel nacional con -3,3 grados a las 7.40 horas, mientras que San Pedro Manrique ha marcado 2,9 grados bajo cero a las 6.30 horas. Por su parte, El Quintanarejo ha registrado a las 5.40 horas una mínima de 2,5 grados bajo cero.

Llama la atención que Soria acapara las cinco temperaturas más bajas de Castilla y León, ya que además de estas tres localidades se suman Morón de Almazán, con 1,9 grados bajo cero a las 7.40 horas, y Soria, con -1,6 grados a las 6,50 horas.

Para hoy se esperan cielos nubosos con temperaturas máximas que llegarán a los 12 grados y mínimas que se quedarán en los dos grados. A partir de este martes por la tarde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones, pero las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y 1 grado. No obstante, las mínimas subirán estos días hasta los 6 grados.

