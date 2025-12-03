El tiempo para el puente en Soria: lluvia para comenzar y un final casi de primavera

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El puente de diciembre (la Constitución y la Inmaculada) llega a Soria con tiempo cambiante. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comienzan con días bajo la lluvia para dar paso a jornadas más secas y con temperaturas no muy lejos de las primaverales. Por ejemplo en la capital a partir del domingo no se prevén heladas y las máximas estarán en torno a 14 grados.

Este miércoles el día será el típico soriano en estas fechas. Bajo cero por la mañana, sol y una temperatura máxima baja (entre unos 4 y 7 grados dependiendo de la localidad) marcarán las horas diurnas. Por la noche llegarán las nubes.

Precisamente la nubosidad será protagonista este jueves con precipitaciones abundantes, aunque por el momento no hay avisos activos de la Aemet. Las máximas y mínimas suben ligeramente, pero se prevé agua prácticamente en cualquier franja horaria. La cota de nieve comenzará a 1.300 metros para subir a 1.400, con lo cual sólo debería afectar a puertos de montaña puntuales quedando por debajo la Bigornia, el Madero, el Mojón Pardo o Radona, por ejemplo. Aún así no andan lejos y los números no son exactos, así que habrá que mantener precaución.

El viernes tendrá ya numerosos desplazamientos por carretera debido al puente de diciembre y el tiempo será similar aunque con dos grados más. Lluvia mañana y tarde, bastantes puntos de Soria se librarán de las heladas y la cota de nieve seguirá al alza. Amanecerá a 1.500 metros y cerrará el día a 2.100.

El sábado, día de la Constitución y primero del puente propiamente dicho, amanecerá de nuevo con lluvia para dar paso a una tarde muy nubosa pero con chubascos menos probables. Por ejemplo la capital estará entre 8 y 13 grados, nada frío a 15 días del invierno; El Burgo de Osma calcará las cifras; y en Ágreda, a los pies del Moncayo, la mínima aún subirá a 9 grados según la Aemet.

Para el domingo el sol comenzará a aparecer dejando un día más seco y con un grado más en la máxima, aunque las temperaturas mínimas bajarán unos cuatro grados. Alguna nube suelta deja escasas probabilidades de lluvia que sólo será nieve a partir de 1.800 metros.

El lunes, día de la Inmaculada Concepción, se completa el puente de diciembre con datos similares a los de la jornada dominical. Mínimas por encima de cero en bastantes puntos de Soria, máximas de 14 grados, sol, y todavía menos posibilidades de lluvia. Así, en los cuatro días que van de la operación salida del viernes a la operación retorno del lunes se pasará de mucha lluvia y cota de nieve a 1.300 metros a una jornada de sol en la que a mediodía apetecerá tomar algo en una terraza.