Así caen las vacaciones escolares de Navidad en Soria, las fechas para hacer planes

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella, unas jugosas vacaciones escolares en colegios e institutos. Este año alumnos, docentes y personal de otras áreas -excepción hecha de programas como Conciliamos- podrán disfrutar de casi tres semanas de asueto en Soria.

Desde este puente de diciembre, ya sólo le quedan nueve días lectivos al año 2025. Serán los cuatro de esta semana y los cinco de la siguiente. Las vacaciones de Navidad en Soria comienzan el sábado 20 de diciembre.

Tras pasar el sorteo de la Lotería de Navidad, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, Reyes marcará el final de las vacaciones aunque el calendario escolar dice que habrá tiempo para jugar con lo que dejen Sus Majestades junto a los zapatos o el árbol. El día de Reyes, Martes 6 de enero de 2026, es festivo nacional y deja pocas dudas.

Pero además en Castilla y León no se va al colegio ni al instituto el miércoles día 7, así que se podrá disfrutar de los regalos con algo más de calma. El jueves día 8, eso sí, toca regresar a las aulas, aunque será una semana lectiva de sólo dos días y no se debería hacer muy dura.

Y entonces llegará más de un mes de clases 'normales', de lunes a viernes. La siguiente parada además es singular en Soria respecto a Castilla y León y tiene que ver con el Carnaval.

Mientras que en el grueso de la Comunidad se da fiesta los días 16 y 17 de febrero, lunes y martes de Carnaval, en Soria se adelanta al Jueves Lardero (12 de febrero) y al viernes 13 de febrero. La tradición marca el cambio en el calendario.

Las siguientes vacaciones escolares largas llegarán ya en Semana Santa. Comenzarán el viernes 27 de marzo, día ya sin tener que ir al colegio o al instituto y se prolongarán hasta el lunes 6 de abril, también incluido. Engloba así toda la Semana Santa Propiamente dicha, incluso antes del Domingo de Ramos y sumando el Lunes de Pascua.

Y ya, salvo las paradas del Día de La Comunidad (23 de abril, jueves, con puente el 24) y el Primero de Mayo (viernes), habrá que esperar hasta el 24 de junio para el fin de curso. Un día además señalado en Soria capital: las clases terminan en Miércoles el Pregón.