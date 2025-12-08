National Geographic pone el foco en este pueblo de Soria que parece detenido en el tiempo y lo define como el «olvidado más atractivo»

Las calles de este pueblo soriano parecen sacadas de otro siglo: piedra, silencio y una arquitectura que resiste al tiempo.Getty Images

No hace falta ir lejos para sentir que el tiempo se ha congelado. En el suroeste de la provincia de Soria, Caracena, un pequeño núcleo habitado por apenas 15 personas guarda uno de los legados medievales más poderosos de Castilla y León. Y aunque durante años pasó desapercibido, National Geographic ha querido devolverle la visibilidad al señalarlo como "el pueblo olvidado más atractivo" de Soria. Un título que no exagera. Este lugar lo tiene todo para impactar.

Un enclave medieval con alma de fortaleza

No es casualidad que este pueblo (cuya silueta emerge entre cañones calizos y muros de piedra) haya sido tan importante en el pasado. Durante la Edad Media, Caracena destacó en la zona como cabeza de su Comunidad de Villa y Tierra. Su castillo ya aparece documentado en el siglo XII y su posición elevada sugiere un valor estratégico en el control del territorio.

Según destaca National Geographic, su relevancia histórica se debe a que fue «un centro de poder medieval», con fuero propio otorgado por Alfonso VIII y jurisdicción sobre decenas de aldeas vecinas. Aquella prosperidad atrajo comercio, riqueza y la posibilidad de levantar monumentos que hoy aún se mantienen en pie. Como detalla National Geographic, su aislamiento también ha contribuido a preservar su esencia arquitectónica.

La galería porticada de San Pedro, con sus capiteles esculpidos, es una de las joyas del románico rural en Castilla y León.Getty Images

Patrimonio desproporcionado para su tamaño

La Iglesia de San Pedro, con su galería porticada adornada por columnas dobles (y una columna torsionada en la portada) y capiteles cuidadosamente esculpidos (con escenas bíblicas, bestiario fantástico, animales y motivos decorativos) es considerada una de las joyas del románico rural soriano. Su riqueza escultórica la forma parte del patrimonio más destacado de la provincia.

A pocos pasos se alza la Iglesia de Santa María de la Asunción, más sobria, pero igual de elocuente. Su estructura combina elementos románicos, góticos y barrocos, reflejo de una comunidad que supo adaptarse a los siglos sin perder su esencia.

El castillo, hoy en ruina parcial, conserva murallas, torre del homenaje y estructuras defensivas que recuerdan su origen medieval. Declarado Bien de Interés Cultural, su acceso libre y sin intervención turística potencia la sensación de hallazgo.

Entre cañones y buitres: la naturaleza salvaje que lo protege

Pero lo que lo convierte en un lugar mágico no es solo la arquitectura. El entorno natural es sobrecogedor. Una ruta de senderismo señalizada, la PR-SO 18, permite seguir el curso del río a través de un cañón entre paredes rocosas, donde aún pueden observarse especies como los buitres leonados y vegetación mediterránea.

El PR-SO 18 es una de las rutas más sorprendentes de Soria: recorre el cañón de Caracena entre paisajes salvajes y silencio absolutoGetty Images

Desde el puente medieval de Cantos, el camino revela ruinas como la ermita de San Román o las antiguas tainas pastoriles. Es un recorrido de 10 km (ida y vuelta), pero suficiente para entender la fuerza geológica y emocional de este paisaje. Como apunta National Geographic, se trata de un «lugar de gran valor ecológico», cuya belleza salvaje contrasta con la serenidad del núcleo urbano.

Hoy, como muchos pueblos de la España interior, vive en la cuerda floja de la despoblación. Pero en lugar de esconder su soledad, la convierte en virtud. En sus calles no hay tiendas de souvenirs ni cafés con terraza. Hay viento, piedra, memoria y autenticidad.

No es un destino para hacerse selfies, sino para mirar despacio. Para sentarse junto a su rollo jurisdiccional, caminar por la hierba que crece entre las piedras, imaginar cómo fue vivir allí cuando todo era frontera.

Y eso es precisamente lo que ha captado la atención de medios como National Geographic, esa capacidad de conservar su identidad intacta.