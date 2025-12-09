El pueblo que se transforma en uno de los destinos navideños más especiales del centro peninsular

El pueblo que se transforma en uno de los destinos navideños más especialesGetty Images

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Entradilla

El pueblo del que hablamos es Medinaceli uno de los enclaves más completos para una escapada navideña en España. Su situación estratégica en lo alto del valle del Jalón, su casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y una programación invernal que se ha reforzado en los últimos años. La mezcla entre patrimonio romano, trazado medieval y una iluminación cuidada hace que el municipio reciba visitantes de toda la zona centro y del corredor del Ebro.

Plaza Mayor y casco histórico



La Plaza Mayor de Medinaceli es uno de los espacios urbanos más fotografiados del centro peninsular. En diciembre, el entorno se decora con iluminación discreta que resalta los pórticos de piedra y la arquitectura señorial. La plaza se convierte en punto de partida de la mayoría de las rutas organizadas durante el puente, ya que conecta con calles medievales que conservan trazados estrechos y edificios nobles bien restaurados.

La Oficina de Turismo amplía horarios durante estas fechas, y las visitas guiadas suelen centrarse en los elementos más reconocibles del patrimonio: el Palacio Ducal, la Colegiata y los restos de muralla. La afluencia es especialmente alta en las mañanas del puente, cuando grupos y familias optan por recorridos culturales antes de las comidas

Legado romano



El Arco Romano de Medinaceli, único en España de triple arcada, es uno de los principales reclamos turísticos del municipio. En diciembre, la iluminación puntual permite visualizar su estructura incluso en horario nocturno, lo que amplía las oportunidades de visita fuera de las horas de luz.

Además, el itinerario interpretativo que rodea el arco explica el papel de la ciudad en época romana y conecta con otros puntos de interés como la antigua calzada y los restos arqueológicos del promontorio. Esta combinación de información accesible y patrimonio bien conservado da a la visita un carácter más completo que en otras localidades similares.

Ambiente navideño creciente

Durante el puente de diciembre, la plaza y algunas calles adyacentes acogen pequeños mercados temporales con productos de la provincia: miel, embutidos, artesanía local y repostería tradicional. Aunque el volumen no es muy grande, la calidad del producto y el entorno ofrecen una experiencia muy valorada por el visitante.

El Ayuntamiento también organiza actividades infantiles en la carpa municipal, desde talleres hasta cuentacuentos, lo que ha reforzado el perfil familiar del destino. La afluencia de público en estas actividades es notable, especialmente por la mañana, cuando las temperaturas son más suaves que al caer la tarde.

Miradores y entorno natural



La ubicación elevada de Medinaceli permite observar gran parte del valle del Jalón y la meseta soriana. Los miradores, situados en la zona alta del casco histórico, ofrecen panorámicas amplias que en invierno suelen incluir capas de nieve en cotas cercanas.

Los alrededores incluyen rutas de baja dificultad que se pueden realizar incluso en diciembre. Caminos señalizados llevan a antiguas ermitas, restos de fortificaciones y zonas abiertas donde es frecuente ver fauna local. Estas rutas son apropiadas para familias y amplían la oferta más allá del patrimonio monumental.

Gastronomía invernal



Los restaurantes del pueblo adaptan sus menús a la temporada, con protagonismo de platos calientes como sopas castellanas, asados y guisos tradicionales. La cercanía de productos sorianos como la trufa, los torreznos o los embutidos amplía la oferta culinaria en estas fechas.

Muchos visitantes optan por reservar con antelación debido a la demanda alta del puente, especialmente en establecimientos cercanos a la Plaza Mayor. Para quienes buscan una escapada gastronómica, el municipio ofrece variedad suficiente para completar un fin de semana sin desplazarse a otros pueblos cercanos.